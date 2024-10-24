Скільки готівки в Україні та які банкноти найчастіше зустрічаються в обігу

У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року (764,4 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України

Зазначається, що наразі готівки в Україні на 4,4 млрд грн або 0,5% менше, ніж за підсумками другого кварталу цього року (на 1 липня 2024 року в обігу було 800,9 млрд грн), що пояснюється сезонними факторами.

Статистика готівкового обігу на 1 жовтня 2024 року

За даними НБУ, у готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд грн.

Як повідомляють у регуляторі, на одного українця припадає: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 грн, монет – номіналом 10 коп. (27,3% та 27,9% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет – номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року", - підкреслюють в НБУ.

Там додають, що найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.

Також НБУ до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!».

Рівень підроблення гривневих банкнот залишається низьким

З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні залишається низьким – близько 2,1 підробленої купюри на один мільйон справжніх за підсумками 2023 року.

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).