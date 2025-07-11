Інфляція в червні знизилася до 14,3%, але темпи сповільнення нижчі за прогноз НБУ

У червні 2025 року споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у річному вимірі порівняно з 15,9% у травні. У місячному вимірі зростання цін становило 0,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Зниження інфляції влітку відповідає очікуванням регулятора, хоча темпи уповільнення виявилися повільнішими, ніж передбачалося у квітневому Інфляційному звіті. Головною причиною такого відхилення стало істотне зростання цін на сирі продукти харчування через скорочення пропозиції, спричинене весняними заморозками.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін зменшилися до 10,9% — переважно завдяки ефекту високої бази порівняння минулого року, коли в червні 2024-го відбулося одноразове підвищення тарифів на електроенергію.

Натомість ціни на сирі продукти харчування продовжили зростати — на 28,7%. Найбільше подорожчали кісточкові фрукти, яблука та ягоди. Також зросли ціни на всі види м’яса через зменшення поголів’я, зростання витрат та високі ціни на світових ринках. Подорожчання овочів, навпаки, сповільнилося завдяки надходженню нового врожаю та активному імпорту.

Зростання вартості пального пришвидшилося до 3,1% — через коливання світових цін на нафту та послаблення курсу гривні до євро. У той же час на ринку скрапленого газу спостерігалося послаблення цінового тиску.

Базова інфляція, яка виключає сезонні та адміністративно регульовані складові, також сповільнилася — до 12,1%. Серед факторів – попередні кроки НБУ із посилення монетарної політики та стабільна ситуація з електропостачанням.

Також відзначається уповільнення інфляції у сфері послуг — до 14,4%. Зокрема, менш інтенсивно дорожчали транспортні послуги, зв’язок і послуги особистого догляду. Ціни на непродовольчі товари зросли на 3,6%, а одяг і взуття подешевшали у порівнянні з торішніми показниками.

Водночас інфляція на оброблені продукти зросла до 18,2%, зокрема через подорожчання м’яса та напоїв, включно з кавою. Проте сповільнилося зростання цін на хліб, олію та молочну продукцію.

Нацбанк вважає, що інфляція досягла піку у травні і в другому півріччі тенденція до її зниження збережеться. Оновлений прогноз НБУ буде представлено під час брифінгу з монетарної політики 24 липня, а детальний макроекономічний прогноз — в Інфляційному звіті 31 липня.

Загалом інфляція у весняні місяці зростала, проте, за оцінками Національного банку України, у травні вона вже досягла свого піку в цьому році.