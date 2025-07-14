Евро давит на доллар. Что влияет на курс и валютный рынок в июле?

До конца июля доллар останется в границах 41,6-42 грн, в то время как евро будет двигаться в пределах 48,5-49,5 грн.

Валютный рынок на неделе 7-11 июля демонстрировал боковое движение. Курс гривны к доллару находился в диапазоне 41,4-41,9 грн/долл., курс к европейской валюте был в пределах 48,8-49,5 грн/евро с постепенным укреплением до 48,6-49,3 грн/евро.

Эксперты считают, что до конца июля курсовая ситуация существенно не изменится, а рыночные тренды по-прежнему будут зависеть от геополитической обстановки и движения пары EUR/USD, а также от шагов Национального банка по сдерживанию существенных колебаний.

Спрос на валюту все еще остается слабым

По данным Ukraine Economic Outlook, за июнь чистая покупка наличной валюты населением составила 322 млн долл., что лишь на 42 млн долл. больше, чем в мае.

"При этом в течение 30 июня – 3 июля спрос на наличную валюту вырос до 93 млн долл. в сутки, но и предложение валюты также возросло – до 77 млн долл. в сутки в основном за счет сезонности", – объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

В то же время, наблюдается рост спроса населения на евро: в течение июня 86% чистой покупки наличной валюты (сальдо между покупкой и продажами) пришлось на евро. При этом в структуре покупки евро вырос с 28-29% в апреле-мае до 32% в июне.

На межбанковском рынке предложение валюты сократилось до 280-300 млн долл. в сутки по сравнению с 330-340 млн долл. в начале месяца, в то время как спрос в среднем остается на уровне 230-250 млн долл. в сутки.

Такая расстановка сил на межбанке позволяет НБУ удерживать недельный объем интервенций в пределах 600-800 млн долл. В частности, в период с 30 июня по 4 июля Нацбанк продал на безналичном рынке 661 млн долл., а с 7 по 11 июля – 679 млн долл.

Григорий Кукуруза уточняет, что динамика межбанка сейчас фактически зависит от пары гривна/евро, поэтому действия НБУ преимущественно направлены на то, чтобы ограничить растущую девальвацию по отношению к евро.

Нацбанк делает ставку на евро

"На текущей неделе (14-18 июля) на валютном рынке особое внимание, скорее всего, будет сосредоточено на евро. Тенденция демонстрирует постепенное укрепление евро до уровня 1,17-1,18 долл., а при определенных условиях не исключено укрепление до 1,20 долл. Но доллар остается доминирующей резервной валютой, на которую приходится более 80% мировых активов, поэтому ее существенный обвал не предвидится ", – считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Также остается глобальная неопределенность, особенно во внешней политике США. Администрация Дональда Трампа заявила о намерении установить импортные пошлины для товаров из Евросоюза на уровне 30% с 1 августа. Такие события повышают степень осторожности среди инвесторов и могут влиять на валютные тренды в мировом масштабе.

Никуда не делись и локальные факторы на украинском валютном рынке. "В последние недели дисбаланс между спросом и предложением стал заметнее. В то же время более 80% операций на межбанковском рынке происходит в долларах, поэтому именно эта валюта остается приоритетной для регуляторных интервенций Нацбанка", – объясняет Тарас Лесовой.

Вдобавок к этому на рынок могут влиять расширение размера экспорта электроэнергии из Украины с 650 МВт до 900 МВт, финализация нового торгового соглашения с ЕС, которое предусматривает расширение квот для украинских товаров, а также предстоящее увеличение расходной части госбюджета-2025 более чем на 400 млрд грн.

"При успешном достижении соглашений между ключевыми партнерами и США, курс гривны к доллару может краткосрочно укрепиться на межбанке. Но учитывая предыдущую динамику, есть предпосылки к частичному укреплению евро и параллельной стабилизации доллара ", – прогнозирует Григорий Кукуруза.