Євро тисне на долар. Що впливає на курс та валютний ринок у липні?

До кінця липня долар залишиться в межах 41,6-42 грн., тоді як євро рухатиметься в коридорі 48,5-49,5 грн.

Валютний ринок на тижні 7-11 липня демонстрував бічний рух. Курс гривні до долара знаходився у діапазоні 41,4-41,9 грн/дол., курс до європейської валюти був у межах 48,8-49,5 грн/євро з поступовим зміцненням до 48,6-49,3 грн/євро.

Експерти вважають, що до кінця липня курсова ситуація суттєво не зміниться, а ринкові тренди, як і раніше, залежатимуть від геополітичної обстановки та руху пари EUR/USD, а також від кроків Національного банку зі стримування суттєвих коливань.

Попит на валюту все ще залишається слабким

За даними Ukraine Economic Outlook, за червень чиста купівля готівкової валюти населенням склала 322 млн дол., що лише на 42 млн дол. більше, ніж у травні.

"При цьому протягом 30 червня – 3 липня попит на готівкову валюту зріс до 93 млн дол. на добу, але й пропозиція валюти також зросла – до 77 млн дол. на добу переважно за рахунок сезонності", – пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

У той же час, спостерігається зростання попиту населення на євро: протягом червня 86% чистої купівлі готівкової валюти (сальдо між купівлею та продажем) припало на євро. При цьому в структурі купівлі євро зріс з 28-29% у квітні-травні до 32% у червні.

На міжбанківському ринку пропозиція валюти скоротилася до 280-300 млн дол. на добу, порівняно з 330-340 млн дол. на початку місяця, тоді як попит у середньому залишається на рівні 230-250 млн дол. на добу.

Таке співвідношення сил на міжбанку дозволяє НБУ утримувати тижневий обсяг інтервенцій у межах 600-800 млн дол. Зокрема, у період з 30 червня до 4 липня Нацбанк продав на безготівковому ринку 661 млн дол., а з 7 по 11 липня – 679 млн дол.

Григорій Кукуруза уточнює, що динаміка міжбанку зараз фактично залежить від пари гривня/євро, тому дії НБУ переважно спрямовані на те, щоб обмежити зростаючу девальвацію щодо євро.

Нацбанк робить ставку на євро

"Цього тижня (14-18 липня) на валютному ринку особлива увага, швидше за все, буде зосереджена на євро. Тенденція демонструє поступове зміцнення євро до рівня 1,17-1,18 дол., а за певних умов не виключено зміцнення до 1,20 дол. Але долар залишається домінуючою резервною валютою , на яку припадає понад 80% світових активів, тому її суттєвий обвал не передбачається ", – вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Також залишається глобальна невизначеність, особливо у зовнішній політиці США. Адміністрація Дональда Трампа заявила про намір встановити імпортне мито для товарів із Євросоюзу на рівні 30% з 1 серпня. Такі події підвищують рівень обережності серед інвесторів і можуть впливати на валютні тренди у світовому масштабі.

Нікуди не поділися і локальні чинники на українському валютному ринку. "В останні тижні дисбаланс між попитом і пропозицією став помітнішим. Водночас понад 80% операцій на міжбанківському ринку відбувається в доларах, тому саме ця валюта залишається пріоритетною для регуляторних інтервенцій Нацбанку", – пояснює Тарас Лєсовий.

На додаток до цього на ринок можуть впливати розширення обсягу експорту електроенергії з України з 650 МВт до 900 МВт, фіналізація нової торгової угоди з ЄС, яка передбачає розширення квот для українських товарів, а також подальше збільшення видаткової частини держбюджету-2025 більш ніж на 400 млрд грн.

"При успішному досягненні угод між ключовими партнерами та США, курс гривні до долара може короткостроково зміцнитися на міжбанку. Але з огляду на попередню динаміку є передумови до часткового зміцнення євро та паралельної стабілізації долара ", – прогнозує Григорій Кукуруза.