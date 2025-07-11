Біткоїн знову б'є рекорди: його вартість вперше піднялася вище $118 000

Біткоїн продовжує вражати, 11 липня його вартість вперше перевищила $118 000. Аналітики пояснюють це незмінно високим попитом як з боку приватних, так і інституційних інвесторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані криптобіржі Binance.

Особливо посилив інтерес до криптовалюти нещодавно ухвалений у США "великий прекрасний закон" Дональда Трампа, який, зокрема, передбачає податкові пільги. На ринку опціонів вже прогнозують, що ціна біткоїна не зупиниться на $120 000 і може сягнути $150 000.

За даними Bloomberg, зростання біткоїна до нових історичних висот спровокувало масштабне закриття коротких позицій. За даними Coinglass, за останню добу інвестори ліквідували позиції на понад $1 млрд.

За четвер, 10 липня, чистий приплив у біткоїн-ETF (біржові фонди, забезпечені біткоїном) становив $1,2 млрд.

На криптобіржі Deribit відкриті кол-опціони (що дають право на купівлю біткоїна за фіксованою ціною) переважно з цінами виконання $115 000 та $120 000, як зазначає Bloomberg.

Довгостроковіші опціони, термін дії яких спливає наприкінці вересня та грудня, відкриті з ще вищими цінами — $140 000 та $150 000. Це, за словами директора з досліджень Ergonia Кріса Ньюхауса, відображає відновлення "бичачого" настрою на ринку (bullish sentiment - на фінансових ринках означає оптимістичні очікування учасників ринку щодо зростання цін на певні активи), тобто очікування подальшого значного зростання курсу криптовалюти.

Нагадаємо, 21 травня біткоїн досягнув нового історичного максимуму, піднявшись на 2,6% до $109 730. Це сталося на тлі прогресу у США щодо схвалення законодавства про стейблкоїни. Таким чином, біткойн перевершив попередній рекорд, встановлений під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня, який становив $109 036.