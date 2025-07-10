Курс біткоїна досяг $112 тис. — це найвищий показник за всі 16 років існування цієї криптовалюти

Біткоїн — перша та найпопулярніша криптовалюта у світі, створена у 2009 році, оновила історичний максимум, перевищивши $112 тисяч. Ринок уже готується до нового рекорду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітичної платформи Tradingview.

Біткоїн встановив новий ціновий рекорд у середу, 9 липня, близько 23:00 за Києвом. Лише за годину до того його вартість трималася на рівні $109,5 тисяч. Різке зростання могло бути спричинене публікацією протоколу засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку США (FOMC), у якому йшлося про можливість зниження ставки вже в липні на тлі сповільнення інфляції.

Зазначимо, що наразі ставка ФРС перебуває на рівні 4,5%. ЇЇ зниження традиційно сприяє зростанню інтересу до ризикових активів, зокрема до криптовалют. Ринок позитивно реагує на подібні сигнали, оскільки це створює умови для активізації інвестицій, здешевлення запозичень і припливу капіталу.

Станом на 12:40 за київським часом вартість біткоїна становить $111,1 тисячі. Наразі криптовалюта перебуває в так званій зоні накопичення — періоді консолідації перед потенційним проривом. Аналітики прогнозують, що після виходу з цієї зони біткоїн може продовжити зростання та невдовзі ще раз оновити свій історичний максимум.

Нагадаємо, за минулий місяць інвестори вклали у біткоїн-ETF майже $4,5 млрд.