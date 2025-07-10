Курс биткоина достиг $112 тыс. — это самый высокий показатель за все 16 лет существования этой криптовалюты

Биткоин — первая и самая популярная криптовалюта в мире, созданная в 2009 году, обновила исторический максимум, превысив $112 тысяч. Рынок уже готовится к новому рекорду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитической платформы Tradingview.

Биткоин установил новый ценовой рекорд в среду, 9 июля, около 23:00 по Киеву. Всего за час до этого его стоимость держалась на уровне $109,5 тысячи. Резкий рост мог быть вызван публикацией протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC), в котором говорилось о возможности снижения ставки уже в июле на фоне замедления инфляции.

Отметим, что в настоящее время ставка ФРС находится на уровне 4,5%. Ее снижение традиционно способствует росту интереса к рисковым активам, в частности к криптовалютам. Рынок положительно реагирует на подобные сигналы, поскольку создает условия для активизации инвестиций, удешевления заимствований и притока капитала.

По состоянию на 12:40 по киевскому времени стоимость биткоина составляет $111,1 тысяч. Пока криптовалюта находится в так называемой зоне накопления — периоде консолидации перед потенциальным прорывом. Аналитики прогнозируют, что после выхода из этой зоны биткоин может продолжить рост и вскоре обновить свой исторический максимум.

Напомним, за прошлый месяц инвесторы вложили в биткоин-ETF почти $4,5 млрд.