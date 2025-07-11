Биткоин снова бьет рекорды: его стоимость впервые поднялась выше $118 000

Биткоин продолжает впечатлять, что 11 июля его стоимость впервые превысила $118 000. Аналитики объясняют это неизменно высоким спросом как со стороны частных, так и институциональных инвесторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные криптобиржи Binance.

Особенно усилил интерес к криптовалюте недавно принятый в США "большой прекрасный закон" Дональда Трампа, который, в частности, предусматривает налоговые льготы. На рынке опционов уже прогнозируют, что цена биткоина не остановится на $120 000 и может достичь $150 000.

По данным Bloomberg, рост биткоина к новым историческим высотам спровоцировал масштабное закрытие коротких позиций. По данным Coinglass, за последние сутки инвесторы ликвидировали позиции более чем на $1 млрд.

За четверг, 10 июля, чистый приток в биткоин-ETF (биржевые фонды, обеспеченные биткоином) составил $1,2 млрд.

На криптобирже Deribit открыты кол-опционы (дающие право на покупку биткоина по фиксированной цене) преимущественно с ценами выполнения $115 000 и $120 000, как отмечает Bloomberg.

Более долгосрочные опционы, срок действия которых истекает в конце сентября и декабря, открыты с еще более высокими ценами — $140 000 и $150 000. Это, по словам директора по исследованиям Ergonia Криса Ньюхауса, отражает возобновление "бычьего" настроения на рынке (т.е. ожидание дальнейшего значительного роста курса криптовалюты.

Напомним, 21 мая биткоин достиг нового исторического максимума, поднявшись на 2,6% до $109 730. Это произошло на фоне прогресса в США по одобрению законодательства о стейблкоинах.