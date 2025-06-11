У держбюджеті не вистачає 400 млрд грн на оборону: у Верховній Раді розповіли, де візьмуть кошти

Верховна Рада на початку липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши видатки на оборону орієнтовно на 400 млрд грн. У другому читанні документ можуть ухвалити вже у серпні.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Ситуація не є критичною

Нардепка пояснила, що на етапі планування державного бюджету на 2025 рік на оборону була закладена сума у 2,2 трлн грн.

Але цього року в Україні виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для ЗСУ, оскільки зменшилася військова допомога від партнерів. Тому уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн.

За словами Підласої, зараз про підвищення податків взагалі не йдеться. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів.

"Потреби покриватимуться за рахунок перевиконання податкових і митних надходжень. Наприклад, за п’ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони. Крім того, ми отримали грант на безповоротну допомогу від Великобританії на закупівлю зброї. Це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Ідеться про близько 82 млрд грн цьогоріч. Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП. Тут є простір для певного збільшення запозичень", - наголосила нардепка.

Вона додала, що у першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита.

Підласа переконує, що жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде. Вона зауважила, що ця ситуація є плановою, і до кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані президентом.

Зауважимо, очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розраховує на фіскальний ефект для державного бюджета від детенізації економіки України в 2025 році до 4 млрд доларів.