В госбюджете не хватает 400 млрд грн на оборону: в Верховной Раде рассказали, где возьмут средства

Верховная Рада в начале июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, увеличив расходы на оборону ориентировочно на 400 млрд. грн. Во втором чтении документ может быть принят уже в августе.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Ситуация не является критической

Нардепка пояснила, что на этапе планирования государственного бюджета на 2025 год на оборону была заложена сумма 2,2 трлн грн.

Но в этом году у Украины возникла необходимость закупать собственными силами больше оружия для ВСУ, поскольку уменьшилась военная помощь от партнеров. Поэтому правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на 400 млрд грн.

По словам Подласой, сейчас о повышении налогов вообще речь не идет. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров.

"Потребности будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений. Например, за пять месяцев налоговая и таможня показали неплохой результат – совокупно они превысили плановые поступления на 41 млрд грн. Все перевыполнения будут использованы на нужды обороны. Кроме того, мы получили грант на безвозвратную помощь от Великобритании на покупку. на нужды обороны. Речь идет о около 82 млрд грн в этом году. Кроме того, планируется увеличить план по внутренним заимствованиям, так называемым ОВГЗ.

Она добавила, что в первой половине этого года были законтрактованы вооружения и боеприпасы более чем на 300 млрд грн. Сейчас правительство и парламент должны оперативно внести изменения в госбюджет, чтобы потребность в обеспечении военнослужащих и будущих закупках вооружения была полностью закрыта.

Подласса утверждает, что никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет. Она отметила, что эта ситуация плановая, и до конца августа изменения в бюджет будут приняты и подписаны президентом.

Заметим, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассчитывает на фискальный эффект для государственного бюджета от детенизации экономики Украины в 2025 году до 4 млрд долларов.