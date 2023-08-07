Ціни на пшеницю знову підскочили після ударів ЗСУ по російським кораблям у Чорному морі

Світові цини на пшеницю зросли після того, як Україна використала морські безпілотники, щоб пошкодити російський нафтовий танкер і військово-морське судно. Такі атаки поставили під загрозу головний шлях експорту російських товарів через Чорне море.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі піднялися у понеділок на 3,4% до 6,545 доларів за бушель, а у Сіднеї торгувалися на рівні 6,4725 доларів після нападу України на російський військово-морський корабель.

Видання пише, що рішення Києва розпочати війну з Росією в Чорному морі відбулося після того, як 17 липня Володимир Путін відмовився від "зернової угоди" за посередництва ООН і узгодженої ракетної кампанії проти українських портів. В результаті український експорт зернових значно скоротився, тоді як російський це не вплинуло.

На Чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія щодня продає на світових ринках, а також є основним транзитним коридором для казахської сирої нафти.

Цього року ф’ючерси на пшеницю все ще впали майже на 20% через перспективи високого врожаю від ключових експортерів і все ще великий буфер глобальних запасів.

"Ризик у Чорному морі зростає з кожним днем, і будь-яка загроза російському експорту є набагато сильнішою, ніж загроза українському експортному коридору", — сказав Оле Хоу, головний виконавчий директор брокера та радника IKON Commodities.

Росія є одним з найбільших експортерів пшениці, яку переміщують саме водним шляхом. Наразі в РФ збирають врожай зернових, що робить цей час вирішальним для доставки врожаю на ринки та забезпечення достатньої пропозиції для обмеження глобальних витрат на продовольство.

Воєнна загроза: яка ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, 5 серпня Україна оголосила про воєнну загрозу для судноплавання в акваторії шістьох російських портів на Чорному морі.

В той же день, у Керченській протоці в ніч на 5 серпня пролунав вибух – унаслідок атаки морських безпілотників було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сиг".

"РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що атака була спецоперацією СБУ та ВМС України. Для неї також застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" пальним. Спецоперація відбувалася в територіальних водах України.

На початку серпня стало відомо про дві успішні атаки українськими силовиками російських кораблів поблизу Новоросійська та Керченської протоки. Перша атака відбулася 4 серпня, коли було уражено великий російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну, а з нею – й неможливість виконувати бойові завдання.

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