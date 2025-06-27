Аграрії почали збирати врожай зернових: яка область лідирує

В Україні стартували жнива. Станом на 27 червня обмолочено 74,3 тис. га та намолочено 188,1 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Також розпочався збір ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними відомства, зокрема:

пшениці – обмолочено 10,5 тис. га, намолочено - 22,4 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 55, 4 тис. га, намолочено – 151,6 тис. тонн;

горох – обмолочено 8,4 тис. га намолочено – 14, 2 тис. тонн.

Лідери за областями

Як наголошують в МінАПК, загалом три області розпочали жнива.

Лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область:

Одеська - обмолочено 45, 8 тис. га, намолочено – 132,3 тис. тонн;

Миколаївська - обмолочено 19 тис. га, намолочено – 43,7 тис. тонн;

Дніпропетровська - обмолочено 3,8 тис. га, намолочено – 8,3 тис. тонн.

Також сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини розпочали збирання ріпаку, який обмолочений на площі 4,2 тис. га.

"Цей врожай – не просто хліб. Це доказ стійкості, витримки й сили наших фермерів. Це вже четвертий сезон збору врожаю з початку повномасштабної війни. Навіть під час війни вони працюють на землі, щоб Україна та світ були з хлібом", – підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Яким буде урожай зернових у 2025 році

За попередніми даними Мінагрополітики, врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%, опустившись до приблизно 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

У 2025 році Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн дрібних зернових культур, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Виробництво пшениці, за прогнозом USDA, у 2025 році становитиме близько 23 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж у 2021 році.

Загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.

Нагадаємо, у 2024 році було намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур. Україна експортувала аграрної продукції на суму $24,5 млрд (59% у загальному експорті). Більшим цей показник був лише у 2021 році — тоді він сягнув $27,7 млрд.