Аграрії опинилися у безвихідному становищі і просять Шмигаля про невідкладну допомогу

Аграрії заявляють про критичну ситуацію у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку Європейського Союзу на український аграрний експорт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Аграрії у безвихідному становищі

У зверненні більше двадцяти провідних аграрних асоціацій до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля йдеться про те, що найбільшої шкоди зазнали аграрні господарства південних і східних регіонів, зокрема Херсонської та Дніпропетровської областей. Через тривалу посуху та відсутність доступу до зрошення (внаслідок знищення Каховської ГЕС), врожай на десятках тисяч гектарів загинув повністю або частково.

На Херсонщині загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів. На значних площах втрати врожаю ключової для продовольчої безпеки культури — пшениці — сягають від 50% до 100%. Прямі збитки аграріїв вже перевищили мільярд гривень.

У ВАР підкреслюють, що переважна більшість цих посівів не була застрахована, оскільки через війну в Україні аграрне страхування практично не працює, а фінансове становище господарств у прифронтових зонах не дозволяє самостійно нести ризики стихійних лих.

Паралельно із цим українські аграрії зіштовхнулися із новими торговельними бар’єрами на ринку Європейського Союзу. З 6 червня 2025 року ЄС запровадив так звані "запобіжники" — обмеження на імпорт української агропродукції. Це суттєво зменшило можливості експорту і посилило тиск на внутрішні ціни.

"Сільськогосподарські товаровиробники одночасно втрачають і в об’ємах — через природні катаклізми, і в ціні — через торговельні обмеження. Такий збіг руйнівних чинників ставить виробників у безвихідне становище", — наголошує агроспільнота.

Крім того, вже четвертий рік поспіль скорочуються площі посівів зернових культур (у 2024 році — на 21% менше, ніж у 2021-му), а також валовий збір (мінус 27% порівняно з 2021 роком).

Виробництво пшениці, за прогнозом USDA, у 2025 році становитиме близько 23 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж у 2021 році.

Просять Шмигаля втрутитися

У зв’язку з цим аграрні асоціації вимагають від прем’єр-міністра терміново втрутитися, аби уникнути ще глибшої кризи:

розробити та впровадити механізм прямої державної дотації на 1 гектар втрачених посівів для постраждалих господарств;

передбачити в державному бюджеті на 2026 рік кошти на запуск державної програми страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень відповідно до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

"Якщо уряд не втрутиться, це неминуче призведе до скорочення посівних площ під пшеницею на наступний маркетинговий рік. А це означає зменшення експорту та зростання цін на хліб в Україні", — наголошують аграрії.

Вони зауважують, що такі наслідки можуть мати ризиковані соціальні та економічні наслідки для всієї країни. З огляду на те, що аграрний сектор забезпечує до 59% валютних надходжень в Україну, ситуація вимагає невідкладного реагування на найвищому рівні.

Яким буде урожай зернових у 2025 році

За попередніми даними Мінагрополітики, врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%, опустившись до приблизно 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

У 2025 році Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн дрібних зернових культур, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.

Нагадаємо, у 2024 році було намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур. Україна експортувала аграрної продукції на суму $24,5 млрд (59% у загальному експорті). Більшим цей показник був лише у 2021 році — тоді він сягнув $27,7 млрд.