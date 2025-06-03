Збитки Херсонщини від посухи вже перевищили мільярд гривень: аграрії звернулись до прем’єра

За попередніми оцінками, через посуху на Херсонщині загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів, а прямі збитки вже перевищили мільярд гривень. Ситуація, що склалася загрожує економічній та соціальній стабільності регіону.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Аграрна рада звернулась до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням негайно надати державну підтримку господарствам на Херсонщині, які понесли збитки через посуху.

В асоціації наголосили на тому, що аграрії Бериславського району Херсонської області, які три роки поспіль працюють під постійною загрозою окупації, обстрілів і мінування, стикнулися з рекордною посухою та зауважили, що цьогорічна криза набула "безпрецедентного масштабу".

На їх думку, криза в регіоні виникла через: різку кліматичну зміну після знищення Каховського водосховища; аномально високі температури в березні; відсутність опадів навесні та пізні квітневі заморозки.

"У багатьох господарствах повністю знищена насіннєва база, восени немає чим сіяти, частина підприємств вже перебуває на межі банкрутства і без наявності державної підтримки призведе до повного їх банкрутства та втрати робочих місць", — зазначили у ВАР.

Нагадаємо, через весняну посуху та заморозки врожайність кісточкових плодових дерев в Україні зазнала катастрофічних втрат. У деяких господарствах втрати врожаю персиків та абрикосів становлять 100%.