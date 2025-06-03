Ущерб Херсонщины от засухи уже превысил миллиард гривен: аграрии обратились к премьеру

По предварительным оценкам, из-за засухи в Херсонской области погибли более 55 тысяч гектаров посевов, а прямые убытки уже превысили миллиард гривен. Сложившаяся ситуация угрожает экономической и социальной стабильности региона.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Всеукраинского аграрного совета (ВАР).

Аграрный совет обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой немедленно оказать государственную поддержку хозяйствам на Херсонщине, которые понесли убытки из-за засухи.

В ассоциации отметили, что аграрии Бериславского района Херсонской области, которые три года подряд работают под постоянной угрозой оккупации, обстрелов и минирования, столкнулись с рекордной засухой и заметили, что нынешний кризис приобрел "беспрецедентный масштаб".

По их мнению, кризис в регионе возник из-за: резкого климатического изменения после уничтожения Каховского водохранилища; аномально высокие температуры в марте; отсутствие осадков весной и поздние апрельские заморозки .

" Во многих хозяйствах полностью уничтожена семенная база, осенью нечем сеять, часть предприятий уже находится на грани банкротства и без наличия государственной поддержки приведет к полному их банкротству и потере рабочих мест ", — отметили в ВАР.

Напомним, из-за весенней засухи и заморозки урожайность косточковых плодовых деревьев в Украине понесла катастрофические потери. В некоторых хозяйствах потери урожая персиков и абрикосов составляют 100%.