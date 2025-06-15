Весняні заморозки знищили половину врожаю черешні, вишні та абрикосів на Одещині

Через сильні весняні заморозки врожайність кісточкових культур в Одеській області може скоротитися наполовину. У районах, де спостерігалися найсильніші холоди, урожай черешні, вишні та абрикосів може бути знищений повністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit.

Професорка Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко пояснила, що частково врожай вдалося вберегти завдяки переходу садівників на нові сорти з пізнішими термінами цвітіння.

Такі дерева зацвіли вже після основної хвилі похолодання, тож зберегли 70–80% урожаю залежно від культури та сорту.

Зазначається, що насіннєві культури — зокрема яблука, груші та айва — постраждали менше. Водночас очікуються зовнішні дефекти плодів, які не вплинуть на смакові якості.

Проте тепловий стрес і нестача сонячних днів можуть вплинути на смак — фрукти можуть бути менш солодкими через недостатнє накопичення цукру, барвників та ароматичних речовин.

Якими будуть ціни на фрукти

Наразі на одеських ринках вже з’явилися перші партії суниці садової та черешні, а через тиждень-два очікується надходження вишні та абрикосів.

Однак ціни будуть високими. Як пояснює експертка, це пов’язано з додатковими витратами на захист і підживлення рослин, що зазнали стресу, а також із ростом цін на засоби захисту через складні погодні умови.

Додамо, цього тижня в Україні посилилася тенденція зниження цін на полуницю (суницю садову). Це пов’язано з різким зростанням пропозиції з місцевих господарств на фоні стриманого попиту.