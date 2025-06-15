Весенние заморозки уничтожили половину урожая черешни, вишни и абрикосов в Одесской области.

Из-за сильных весенних заморозков урожайность косточковых культур в Одесской области может сократиться наполовину. В районах, где наблюдались сильнейшие холода, урожай черешни, вишни и абрикосов может быть полностью уничтожен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко пояснила, что частично урожай удалось уберечь благодаря переходу садоводов на новые сорта с более поздними сроками цветения.

Такие деревья зацвели уже после основной волны похолодания и сохранили 70–80% урожая в зависимости от культуры и сорта.

Отмечается, что семенные культуры, в том числе яблоки, груши и айва, пострадали меньше. В то же время, ожидаются внешние дефекты плодов, которые не повлияют на вкусовые качества.

Однако тепловой стресс и недостаток солнечных дней могут повлиять на вкус — фрукты могут быть менее сладкими из-за недостаточного накопления сахара, красителей и ароматических веществ.

Какими будут цены на фрукты

На одесских рынках уже появились первые партии земляники садовой и черешни, а через неделю-две ожидается поступление вишни и абрикосов.

Однако цены будут высокими. Как объясняет эксперт, это связано с дополнительными затратами на защиту и подкормку растений, подвергшихся стрессу, а также с ростом цен на средства защиты из-за сложных погодных условий.

Добавим, на этой неделе в Украине усилилась тенденция снижения цен на клубнику (саднику землянику). Это связано с резким ростом предложения по местным хозяйствам на фоне сдержанного спроса.