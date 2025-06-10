Аграріям, що вирощують бавовник, виплатять 10 тисяч гривень за гектар: як подати заявку

В Державному аграрному реєстрі розпочинатися прийом заявок на бюджетну субсидію з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

За його словами, прийом заявок розпочинається 10 червня о 9.00 і триватиме до 10 липня 2025 року включно.

Коваль розповів, що державну підтримку - 10 000 грн на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Хто може подати заявку

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці (отримувачі), які:

здійснюють вирощування бавовнику на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей;

зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

не мають заборгованостей перед бюджетом;

не перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації;

не притягалися до кримінальної відповідальності, не мають судимості чи перебувають в розшуку;

не внесені до санкційних списків;

не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також на території рф та Республіки Білорусь.

Як подати заявку:

Зареєструйтесь або увійдіть до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.

www.dar.gov.ua. Відкрийте програму підтримки у розділі «Доступні програми». Заповність анкету відповідної форми.

Додайте до заявки довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення.

Натисніть «Подати заявку» навпроти назви програми підтримки.

Система згенерує заповнену заявку згідно з формою додатку 4 до Порядку. Перевірте ще раз коректність введених даних і підпишіть заявку за допомогою КЕП.

Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати.

З 15 вересня 2025 року року бюджетні кошти мають надійти на рахунок отримувача.

Чому Україна взялася за вирощування бавовнику

Бавовна є стратегічно важливою сировиною для виробництва пороху, який необхідний для виготовлення боєприпасів. В умовах повномасштабної війни з Росією Україна шукає шляхи забезпечення власної оборонної промисловості необхідними компонентами. Наприклад, аргументація Мінагрополітики базується на кількох ключових тезах:

Питання національної безпеки та зменшення залежності від імпорту стратегічної сировини. Необхідність диверсифікації сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату. Адже бавовна теплолюбна культура. Перспектива створення нових робочих місць на Півдні України.

Найбільшим виробником бавовнику у світі є Китай. За даними Центру міжнародної торгівлі, на Китай припадає майже половина світової торгівлі бавовняною целюлозою. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія. Є ще кілька великих виробників бавовни, як от США, Індія, Пакистан чи країни Африки.

Відтак, не тільки Україна персонально, а й Європа зацікавлена у постачанні сировини для виробництва пороху. Не варто забувати і той факт, що окрім сировини для пороху, найбільшим чином бавовну використовують і в легкій промисловості.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10427-1 – про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні. Документ передбачає спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику.

В Україні в 2024 році зібрали перший врожай бавовника, висадженого на понад 5 га в Одеській області. У випробуваннях взяли участь 8 фермерських господарств і наукова ділянка. Було посіяно 110 кг насіння п’яти сортів бавовнику з США, Німеччини та Туреччини.