Аграриям, выращивающим хлопчатник, выплатят 10 тысяч гривен за гектар: как подать заявку

В Государственном аграрном реестре начинаться прием заявок на бюджетную субсидию в расчете на единицу обрабатывающих угодий для сельхозтоваропроизводителей, выращиваемых хлопчатником.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

По его словам, прием заявок начинается 10 июня в 9.00 и продлится до 10 июля 2025 включительно.

Коваль рассказал, что государственную поддержку – 10 000 грн на гектар под урожай этого года могут получить аграрии, выращиваемые хлопчатником в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Кто может подать заявку

Юридические лица и физические лица-предприниматели (получатели):

осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;

зарегистрированные в Государственном аграрном реестре;

не имеют задолженностей перед бюджетом;

не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;

не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;

не внесены в санкционные списки;

не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории России и Республики Беларусь.

Как подать заявку:

Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua.

www.dar.gov.ua. Откройте программу поддержки в разделе «Доступные программы». Заполните анкету соответствующей формы.

Добавьте в заявку справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности на дату ее оформления.

Нажмите кнопку «Подать заявку» напротив названия программы поддержки.

Система сгенерирует заполненную заявку согласно форме приложения 4 к Порядку. Перепроверьте корректность вводимых данных и подпишите заявку с помощью КЭП.

После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. При согласовании определяет сумму бюджетных средств для выплаты.

С 15 сентября 2025 года бюджетные средства должны поступить на счет получателя.

Почему Украина взялась за выращивание хлопчатника

Хлопок является стратегически важным сырьем для производства пороха , который необходим для изготовления боеприпасов. В условиях полномасштабной войны с Россией Украина ищет пути обеспечения собственной оборонной промышленности необходимыми компонентами. Например, аргументация Минагрополитики базируется на нескольких ключевых тезисах:

Вопросы национальной безопасности и уменьшение зависимости от импорта стратегического сырья. Необходимость диверсификации сельскохозяйственного производства в условиях изменения климата. Перспектива создания новых рабочих мест на юге Украины.

Крупнейшим производителем хлопчатника в мире является Китай. По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала Германия, Швеция и Бельгия. Есть еще несколько крупных производителей хлопка, таких как США, Индия, Пакистан или страны Африки.

Следовательно, не только Украина персонально, но и Европа заинтересована в поставке сырья для производства пороха. Не стоит забывать и тот факт, что кроме сырья для пороха, наибольшим образом хлопок используют и в легкой промышленности.

Отметим, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10427-1 – о внесении изменений в некоторые законы Украины о распространении сортов хлопчатника в Украине. Документ предусматривает упрощение процедур ввоза и обращения на территории Украины сортов хлопчатника.

В Украине в 2024 году собрали первый урожай хлопчатника, высаженного более чем на 5 га в Одесской области. В испытаниях приняли участие 8 фермерских хозяйств и научный участок. Были посеяны 110 кг семян пяти сортов хлопчатника из США, Германии и Турции.