Аграрии оказались в безвыходном положении и просят Шмыгаля о неотложной помощи

Аграрии заявляют о критической ситуации в сельском хозяйстве из-за аномальной засухи, весенних заморозков, а также ограничений со стороны Европейского Союза на украинский аграрный экспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).

Аграрии в безвыходном положении

В обращении более двадцати ведущих аграрных ассоциаций к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю говорится, что наибольший ущерб понесли аграрные хозяйства южных и восточных регионов, в частности Херсонской и Днепропетровской областей. Из-за длительной засухи и отсутствия доступа к орошению (в результате уничтожения Каховской ГЭС) урожай на десятках тысяч гектаров погиб полностью или частично.

В Херсонской области погибло более 55 тысяч гектаров посевов. На значительных площадях потери урожая ключевой для продовольственной безопасности культуры — пшеницы — от 50% до 100%. Прямые убытки аграриев уже превысили миллиард гривен.

В ВАР подчеркивают, что подавляющее большинство этих посевов не было застраховано, поскольку из-за войны в Украине аграрное страхование практически не работает, а финансовое положение хозяйств в прифронтовых зонах не позволяет самостоятельно нести риски стихийных бедствий.

Параллельно с этим украинские аграрии столкнулись с новыми торговыми барьерами на рынке Европейского Союза.

"Сельскохозяйственные товаропроизводители одновременно теряют и в объемах — из-за природных катаклизмов, и в цене — из-за торговых ограничений. Такое совпадение разрушительных факторов ставит производителей в безвыходное положение", — отмечает агросообщество.

Кроме того, уже четвертый год подряд сокращаются площади посевов зерновых культур (в 2024 году — на 21% меньше, чем в 2021), а также валовой сбор (минус 27% по сравнению с 2021 годом).

Производство пшеницы, по прогнозу USDA, в 2025 году составит около 23 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в 2021 году.

Просят Шмыгаля вмешаться

В этой связи аграрные ассоциации требуют от премьер-министра срочно вмешаться, чтобы избежать еще более глубокого кризиса:

разработать и внедрить механизм прямой государственной дотации в 1 гектар утраченных посевов для пострадавших хозяйств;

предусмотреть в государственном бюджете на 2026 год средства на запуск государственной программы страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в соответствии с Законом Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

"Если правительство не вмешается, это неизбежно приведет к сокращению посевных площадей под пшеницей на следующий маркетинговый год. А это означает уменьшение экспорта и рост цен на хлеб в Украине ", — отмечают аграрии.

Они отмечают, что такие последствия могут иметь рискованные социальные и экономические последствия для всей страны. Учитывая, что аграрный сектор обеспечивает до 59% валютных поступлений в Украину, ситуация требует безотлагательного реагирования на самом высоком уровне.

Каким будет урожай зерновых в 2025 году

По предварительным данным Минагрополитики, урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн. тонн по сравнению с 56,7 млн. тонн в 2024 году.

В 2025 году Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн мелких зерновых культур, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составлять от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн. тонн с 21,18 млн. тонн 2024 года, что частично связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн. тонн.

Напомним, в 2024 году было намолочено 71,4 млн тонн урожая зерновых и масличных культур. Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.