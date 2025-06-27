Аграрии начали убирать урожай зерновых: какая область лидирует

В Украине стартовала жатва. По состоянию на 27 июня обмолочено 74,3 тыс. га и намолочено 188,1 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Также начался сбор рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, в частности:

пшеницы – обмолочено 10,5 тыс. га, намолочено – 22,4 тыс. тонн;

ячмень – обмолочено 55, 4 тыс. га, намолочено – 151,6 тыс. тонн;

горох – обмолочено 8,4 тыс. га намолочено – 14,2 тыс. тонн.

Лидеры по областям

Как отмечают в МинАПК, в общей сложности три области начали жатву.

Лидер сбора зерновых и зернобобовых Одесская область:

Одесская – обмолочено 45, 8 тыс. га, намолочено – 132,3 тыс. тонн;

Николаевская – обмолочено 19 тыс. га, намолочено – 43,7 тыс. тонн;

Днепропетровская – обмолочено 3,8 тыс. га, намолочено – 8,3 тыс. тонн.

Также сельхозтоваропроизводители Николаевщины и Одесщины приступили к сбору рапса, который обмолоченный на площади 4,2 тыс. га.

"Этот урожай – не просто хлеб. Это доказательство устойчивости, выдержки и силы наших фермеров. Это уже четвертый сезон сбора урожая с начала полномасштабной войны. Даже во время войны они работают на земле, чтобы Украина и мир были с хлебом", – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Каким будет урожай зерновых в 2025 году

По предварительным данным Минагрополитики, урожай зерновых в Украине. в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн. тонн по сравнению с 56,7 млн. тонн в 2024 году.

В 2025 году Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн мелких зерновых культур, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составлять от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Производство пшеницы, по прогнозу USDA, в 2025 году составит около 23 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в 2021 году.

Общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн. тонн с 21,18 млн. тонн 2024 года, что частично связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн. тонн.

Напомним, в 2024 году было намолочено 71,4 млн. тонн урожая зерновых и масличных культур .