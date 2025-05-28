Европейский рынок подержанных авто: какие цены на авто с пробегом

В мае 2025 года на рынке подержанных автомобилей Европейского Союза зафиксировано незначительное снижение оптовых цен. Показатель опустился со 141,9 пунктов в апреле до 141,5 в мае, что составляет уменьшение на 0,3%.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Несмотря на небольшую коррекцию, общая динамика с начала года остается положительной: индекс вырос на 4,7% — со 135,2 в январе до 141,5 в мае. В годовом исчислении стоимость подержанных автомобилей повысилась на 2,6% по сравнению с маем 2024 года.

Уровень цен все еще существенно превышает докризисный период: в мае 2019 индекс составил 118,5 пункта, что означает рост на 19,4% за пять лет.

AUTO1 Price Index является ориентиром для рынка подержанных авто в ЕС. Он базируется на анализе более 4,9 миллиона сделок купли-продажи автомобилей с пробегом в разных странах Европы.

Добавим, что украинский авторынок продолжает активно пополняться подержанными авто из-за границы. За первый квартал 2025 года было зарегистрировано 52,2 тысяч импортированных легковушек, которые впервые стали на учет в Украине.