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Цены на вторичном рынке авто меняются: бензиновые и дизельные машины дорожают, электромобили дешевеют
За последний год на украинских интернет-площадках было размещено 2,6 млн объявлений о продаже подержанных легковых автомобилей. Однако по итогам марта 2025 года рынок демонстрирует снижение активности: количество новых предложений сократилось на 3,7% по сравнению с февралем и на 12,7% по сравнению с мартом 2024 года.
Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Какие авто дорожают, а какие дешевеют
Изменения на рынке повлияли на средние цены автомобилей в зависимости от типа двигателя:
- Автомобили с ГБО остаются самыми дешевыми – $2700, без изменений в месяц;
- Бензиновые авто в марте подорожали на 3,4% – средняя цена выросла до $6000;
- Дизельные легковушки тоже выросли в цене – теперь в среднем стоят $7200 (+2,8% в месяц);
- Гибридные авто потеряли в стоимости 1,4%, средняя цена – $14 000;
- Электромобили после роста в феврале ($16 800) в марте подешевели на 1,8% до $16 500.
В целом средняя цена всех подержанных автомобилей после падения в феврале ($5750) в марте начала расти и достигла $5900.
Несмотря на общее уменьшение предложений, меняется и структура ценовых категорий. Заметный рост доли:
- Бюджетных авто стоимостью до $2000 ;
- Дорогие авто (от $20 000) – их доля на рынке за год увеличилась с 8,7% до 9,2%.
Что влияет на цены
Эксперты отмечают, что на изменение стоимости подержанных авто влияет ряд факторов:
- Колебания курса валют;
- Спрос на отдельные типы авто – дизельные и бензиновые машины дорожают не только в Украине, но и Европе;
- Ситуация с импортом автомобилей, в том числе ограничение на ввоз машин из США и Европы;
- Общее сокращение предложения на рынке.
Несмотря на все изменения, украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете авто на сумму около $2 млрд, что соответствует среднестатистическим показателям.
Добавим, титул "Автомобиль года 2025" в Украине получил Škoda Kodiaq. В номинации "городской легковой автомобиль" победа досталась Volkswagen Golf, а Porsche Taycan был признан лучшим электромобилем.