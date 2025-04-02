Ціни на вторинному ринку авто змінюються: бензинові та дизельні машини дорожчають, електромобілі дешевшають

За останній рік на українських інтернет-майданчиках було розміщено 2,6 млн оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів. Проте за підсумками березня 2025 року ринок демонструє зниження активності: кількість нових пропозицій скоротилася на 3,7% порівняно з лютим та на 12,7% у порівнянні з березнем 2024 року.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Які авто дорожчають, а які дешевшають

Зміни на ринку вплинули на середні ціни автомобілів залежно від типу двигуна:

Автомобілі з ГБО залишаються найдешевшими – $2700, без змін за місяць;

Бензинові авто у березні подорожчали на 3,4% – середня ціна зросла до $6000;

Дизельні легковики теж зросли в ціні – тепер у середньому коштують $7200 (+2,8% за місяць);

Гібридні авто втратили у вартості 1,4%, середня ціна – $14 000;

Електромобілі після зростання в лютому ($16 800) у березні подешевшали на 1,8%, до $16 500.

Загалом середня ціна всіх вживаних авто після падіння у лютому ($5750) у березні почала зростати і досягла $5900.

Попри загальне зменшення пропозицій, змінюється і структура цінових категорій. Помітне зростання частки:

Бюджетних авто вартістю до $2000 ;

Дорогих авто (від $20 000) – їхня частка на ринку за рік збільшилася з 8,7% до 9,2% .

Що впливає на ціни

Експерти зазначають, що на зміну вартості вживаних авто впливає низка факторів:

Коливання курсу валют;

Попит на окремі типи авто – дизельні та бензинові машини дорожчають не тільки в Україні, а й у Європі;

Ситуація з імпортом автомобілів, зокрема обмеження на ввезення машин із США та Європи;

Загальне скорочення пропозиції на ринку.

Попри всі зміни, українці щомісяця пропонують до продажу в інтернеті авто на суму близько $2 млрд, що відповідає середньостатистичним показникам.

Додамо, титул "Автомобіль року 2025" в Україні здобув Škoda Kodiaq. У номінації “міський легковий автомобіль” перемога дісталася Volkswagen Golf, а Porsche Taycan було визнано найкращим електромобілем.