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Ціни на вторинному ринку авто змінюються: бензинові та дизельні машини дорожчають, електромобілі дешевшають
За останній рік на українських інтернет-майданчиках було розміщено 2,6 млн оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів. Проте за підсумками березня 2025 року ринок демонструє зниження активності: кількість нових пропозицій скоротилася на 3,7% порівняно з лютим та на 12,7% у порівнянні з березнем 2024 року.
Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Які авто дорожчають, а які дешевшають
Зміни на ринку вплинули на середні ціни автомобілів залежно від типу двигуна:
- Автомобілі з ГБО залишаються найдешевшими – $2700, без змін за місяць;
- Бензинові авто у березні подорожчали на 3,4% – середня ціна зросла до $6000;
- Дизельні легковики теж зросли в ціні – тепер у середньому коштують $7200 (+2,8% за місяць);
- Гібридні авто втратили у вартості 1,4%, середня ціна – $14 000;
- Електромобілі після зростання в лютому ($16 800) у березні подешевшали на 1,8%, до $16 500.
Загалом середня ціна всіх вживаних авто після падіння у лютому ($5750) у березні почала зростати і досягла $5900.
Попри загальне зменшення пропозицій, змінюється і структура цінових категорій. Помітне зростання частки:
- Бюджетних авто вартістю до $2000;
- Дорогих авто (від $20 000) – їхня частка на ринку за рік збільшилася з 8,7% до 9,2%.
Що впливає на ціни
Експерти зазначають, що на зміну вартості вживаних авто впливає низка факторів:
- Коливання курсу валют;
- Попит на окремі типи авто – дизельні та бензинові машини дорожчають не тільки в Україні, а й у Європі;
- Ситуація з імпортом автомобілів, зокрема обмеження на ввезення машин із США та Європи;
- Загальне скорочення пропозиції на ринку.
Попри всі зміни, українці щомісяця пропонують до продажу в інтернеті авто на суму близько $2 млрд, що відповідає середньостатистичним показникам.
Додамо, титул "Автомобіль року 2025" в Україні здобув Škoda Kodiaq. У номінації “міський легковий автомобіль” перемога дісталася Volkswagen Golf, а Porsche Taycan було визнано найкращим електромобілем.