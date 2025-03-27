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В Україні обрали автомобіль року: хто здобув перемогу
Титул "Автомобіль року 2025" в Україні здобув Škoda Kodiaq. У номінації “міський легковий автомобіль” перемога дісталася Volkswagen Golf, а Porsche Taycan було визнано найкращим електромобілем.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що переможцями в інших номінаціях стали:
- Міський легковий автомобіль - Volkswagen Golf;
- Легковий автомобіль - Škoda Octavia;
- Легковий автомобіль бізнес сегменту - Mercedes-Benz E-Class;
- Кросовер - Volkswagen Tiguan;
- Позашляховик/SUV - INEOS Grenadier;
- Легковий електромобіль - Porsche Taycan;
- Компактний електрокросовер - Hyundai IONIQ 5 N;
- Електрокросовер/SUV - Audi Q6 e-tron;
- Гібридний автомобіль - Honda CR-V e:HEV;
- Спортивний автомобіль - Audi RS 6 Avant GT;
- Легковий автомобіль преміум сегменту - Mercedes-Benz E-Class;
- SUV преміум сегменту - Audi Q7;
- Пікап - Mitsubishi L200;
- Сімейний вен - Ford Tourneo Custom;
- Автомобіль для комерції - Ford Transit Custom;
- Міський кросовер - Peugeot E-2008;
- Дизайн - Aston Martin DB12.
Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.