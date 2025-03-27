В Україні обрали автомобіль року: хто здобув перемогу

Титул "Автомобіль року 2025" в Україні здобув Škoda Kodiaq. У номінації “міський легковий автомобіль” перемога дісталася Volkswagen Golf, а Porsche Taycan було визнано найкращим електромобілем.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що переможцями в інших номінаціях стали:

Міський легковий автомобіль - Volkswagen Golf;

Легковий автомобіль - Škoda Octavia;

Легковий автомобіль бізнес сегменту - Mercedes-Benz E-Class;

Кросовер - Volkswagen Tiguan;

Позашляховик/SUV - INEOS Grenadier;

Легковий електромобіль - Porsche Taycan;

Компактний електрокросовер - Hyundai IONIQ 5 N;

Електрокросовер/SUV - Audi Q6 e-tron;

Гібридний автомобіль - Honda CR-V e:HEV;

Спортивний автомобіль - Audi RS 6 Avant GT;

Легковий автомобіль преміум сегменту - Mercedes-Benz E-Class;

SUV преміум сегменту - Audi Q7;

Пікап - Mitsubishi L200;

Сімейний вен - Ford Tourneo Custom;

Автомобіль для комерції - Ford Transit Custom;

Міський кросовер - Peugeot E-2008;

Дизайн - Aston Martin DB12.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.

Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.