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В Украине выбрали автомобиль года: кто одержал победу
Титул "Автомобиль года 2025" в Украине завоевал Škoda Kodiaq. В номинации "городской легковой автомобиль" победа досталась Volkswagen Golf, а Porsche Taycan был признан лучшим электромобилем.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что победителями в других номинациях стали:
- Городской легковой автомобиль – Volkswagen Golf;
- Легковой автомобиль – Škoda Octavia;
- Легковой автомобиль бизнес сегмента – Mercedes-Benz E-Class;
- Кроссовер – Volkswagen Tiguan;
- Внедорожник/SUV – INEOS Grenadier;
- Легковой электромобиль – Porsche Taycan;
- Компактный электрокроссовер – Hyundai IONIQ 5 N;
- Электрокроссовер/SUV — Audi Q6 e-tron;
- Гибридный автомобиль — Honda CR-V e:HEV;
- Спортивный автомобиль – Audi RS 6 Avant GT;
- Легковой автомобиль премиум сегмента – Mercedes-Benz E-Class;
- SUV премиум сегмента – Audi Q7;
- Пикап – Mitsubishi L200;
- Семейный вен – Ford Tourneo Custom;
- Автомобиль для коммерции – Ford Transit Custom;
- Городской кроссовер – Peugeot E-2008;
- Дизайн – Aston Martin DB12.
Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.
В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.