В Украине выбрали автомобиль года: кто одержал победу

Титул "Автомобиль года 2025" в Украине завоевал Škoda Kodiaq. В номинации "городской легковой автомобиль" победа досталась Volkswagen Golf, а Porsche Taycan был признан лучшим электромобилем.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что победителями в других номинациях стали:

Городской легковой автомобиль – Volkswagen Golf;

Легковой автомобиль – Škoda Octavia;

Легковой автомобиль бизнес сегмента – Mercedes-Benz E-Class;

Кроссовер – Volkswagen Tiguan;

Внедорожник/SUV – INEOS Grenadier;

Легковой электромобиль – Porsche Taycan;

Компактный электрокроссовер – Hyundai IONIQ 5 N;

Электрокроссовер/SUV — Audi Q6 e-tron;

Гибридный автомобиль — Honda CR-V e:HEV;

Спортивный автомобиль – Audi RS 6 Avant GT;

Легковой автомобиль премиум сегмента – Mercedes-Benz E-Class;

SUV премиум сегмента – Audi Q7;

Пикап – Mitsubishi L200;

Семейный вен – Ford Tourneo Custom;

Автомобиль для коммерции – Ford Transit Custom;

Городской кроссовер – Peugeot E-2008;

Дизайн – Aston Martin DB12.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.