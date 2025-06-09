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Ціни на вживані авто у травні: де вартість була найвищою і найнижчою
Середні ціни на легкові автомобілі з пробігом у травні 2025 року істотно варіювались залежно від регіону. За даними моніторингу оголошень про продаж, найдорожчі пропозиції традиційно були в столиці та на заході України, тоді як найнижчі — у прикордонних та прифронтових регіонах.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.
Найвищі середні ціни зафіксовано:
- Київ і Київська область — $8 800;
- Львівська область — $7 800;
- Закарпатська область — $7 000.
На думку аналітиків, такі ціни зумовлені розвиненою логістикою, активним імпортом та високою купівельною спроможністю мешканців цих регіонів. Часто тут представлено більше авто, нещодавно пригнаних з-за кордону.
У центральних і західних областях більшість вживаних авто коштують у межах $5 500 – $6 600, що є типовим рівнем для машин середнього віку, з європейським або місцевим походженням.
Найнижчі ціни зафіксовано у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій:
- Донецька область — $2 800;
- Херсонська область — $2 800;
- Луганська область — $3 500
Тут ринок вживаних авто характеризується зменшеним попитом, обмеженою пропозицією та переважанням старіших моделей нижчого цінового сегмента.
У регіональному розрізі вторинний авторинок залишається неоднорідним: на заході та в центрі країни зберігається стабільний попит і імпорт, тоді як на сході спостерігається поступове скорочення автопарку.
Про те, що відбувалося з цінами на авто з пробігом в Україні, читайте у матеріалі Delo.ua.