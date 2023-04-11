Объекты МХП не пострадали из-за войны, но холдинг понес значительные потери – годовой отчет

В результате полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года агрохолдинг, крупнейший в Украине производитель курятины МХП получил $231 млн чистого убытка за весь год. В то же время объекты компании не получили повреждений.

Delo.ua проанализировало годовой отчет МХП и выделило ключевые операционные и финансовые показатели агрохолдинга.

За 12 месяцев 2022 года по сравнению с 2021-м выручка МХП выросла на 11% – до $2,42 млрд, экспортная выручка – на 26%, до $1,601 млрд, что составляет 161% от общей выручки.

В то же время операционная прибыль уменьшилась на 49% - до $255 млн, операционная маржа снизилась с 21% до 10%. В общей сложности 2022 год для компании закончился с чистым убытком в $231 млн по сравнению с $393 млн чистой прибыли по итогам предыдущего года.

Финансовые результаты МХП. Фото: скрин/годовой отчет МХП

Снижение финансовых результатов холдинга фиксируется на фоне уменьшения размеров производства продукции. Объем производства мяса птицы в Украине в 2022 году по сравнению с 2021-м снизился на 8% - до 697 071 тонн. В то же время, объемы производства мяса птицы для европейского операционного сегмента (РР) выросли на 11% и составили 124 040 тонн.

Объемы экспорта курятины из Украины упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - до 368 379 тонн.

Собственные объекты МХП не получили никаких физических повреждений в результате войны. В то же время компании пришлось приостановить работу на "Украинском Бэконе" в Донецкой области и провести частичную передислокацию своих операций в Центральную Украину. Это привело к тому, что объемы продаж продуктов мясопереработки сократились на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14 284 тонн за 12 месяцев 2022 года.

Цены на мясо МХП колебались в течение года

В целом за 2022 год по сравнению с 2021 средняя цена на куриное мясо МХП выросла на 17% — до $1,95 за кг (12 месяцев 2021 года: $ 1,67 за кг) без НДС. Средняя цена на мясо птицы производства PP также выросла на 25% - до 3,24 евро за кг (12 месяцев 2021 года: 2,59 евро за кг).

В IV квартале и в целом средняя цена на куриное мясо МХП выросла на 6% — до $1,87 за кг с $1,77 за кг в октябре-декабре 2021-го. Средняя цена на куриное мясо производства PP выросла на 25% – до 3,38 евро за кг (2,70 евро за кг – в четвертом квартале предыдущего года).

В то же время на внутреннем рынке в IV квартале и цены на мясо птицы снизились на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. В МХП это объясняют девальвацией гривны.

"В гривневом эквиваленте в IV квартале 2022 года цены на мясо птицы остались стабильными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но несколько повысились в четвертом квартале", - говорится в отчете МХП.

МХП нарастил продажи растительного масла

По сравнению с 2021 годом агрохолдинг нарастил продажи подсолнечного масла на 32% - до 272 807 тонн. Такого результата удалось достичь преимущественно за счет увеличения производства подсолнечного жмыха благодаря внесению изменений в процесс, а также улучшению логистических процессов. Продажи соевого масла составили 40 845 тонн за 12 месяцев 2022 года, что на 10% меньше по сравнению с 2021 годом. Это стало результатом снижения объемов производства соевого жмыха и трудностей, связанных с экспортной логистикой из-за войны в Украине.

Доход МХП от продаж растительного масла составил $462 млн по сравнению с $302 за 2021 год (+53%). Выручка при этом выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, как объясняют в МХП, благодаря росту цен на экспортных рынках.

Результаты МХП в отрасли растениеводства за 2022 год

В 2022 году агрохолдинг обмолотил около 34,1 тыс га, из которых собрал около 1,9 млн тонн зерна, что на 26% меньше, чем в 2021 году. Уменьшение объемов урожая вызвано неблагоприятными погодными условиями. В зерновом сегменте доход МХП за 12 месяцев 2022 года составил $158 млн, что на 16% меньше показателя 2021 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com