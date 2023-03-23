«Мы предлагаем продукты, закрывающие потребности потребителей», — Алексей Безуглый, МХП

2022 год стал для украинского бизнеса годом больших потерь и еще больших вызовов. Тем не менее, компании продолжают инвестировать, искать новые подходы и строить новые стратегии.

Один из лидеров украинского рынка пищи МХП несколько лет назад начала масштабную трансформацию из индустриального производителя в кулинарную компанию. Как продолжается этот процесс, несмотря на полномасштабное вторжение, рассказал Алексей Безуглый, директор департамента создания любви потребителей МХП.

Алексей, в чем состоит трансформация МХП?

Кулинарная трансформация МХП предполагает развитие продуктов, облегчающих жизнь потребителей и дающих им возможность поесть в любой ситуации — без света, на передовой, когда много работы и нет времени готовить. Мы строим экосистему от зерна, которое выращивают наши аграрии до тарелки потребителя, где мы представлены качественной и вкусной едой. То есть это и направление агро, и направление птицеводства, и направление производства и переработки мяса, и создание полуготовых и готовых продуктов питания. Наша задача – наполнить тарелку потребителя максимально широким ассортиментом качественных продуктов.

Кроме известной всем «Нашей Рябы» у нас есть маринованная курочка «Аппетитная», полуфабрикаты «Легко!», мясоколбасные изделия «Бащинский», куриные снеки РябChick и ХО, замороженные вареники, пельмени, линейка кетчупов и майонезов под брендом.», кулинария. За несколько недель до полномасштабного вторжения мы запустили производство готовых блюд ресторанного уровня LaStrava от испанского шеф-повара Эдуардо Сальвадора. А в начале лета начали производить пиццу, ради чего в Кулинарном центре МХП оборудовали отдельный цех и смогли произвести крафтовый качественный продукт с высокими вкусовыми характеристиками в промышленных масштабах. Буквально недавно у нас стартовал пилотный проект фасованных готовых блюд под брендом «Легко!». Все это направления работы, которые, собственно, и отражают трансформацию МХП в кулинарную компанию. А для изготовления этих блюд мы используем самые современные, а подчас и вообще инновационные технологии.

Наша задача – наполнить тарелку потребителя максимально широким ассортиментом качественных продуктов.

О каких именно технологиях идет речь?

К примеру, блюда LaStrava мы производим с применением технологии НРР (High Pressure Processing). Это нетермическая обработка пищевых продуктов под высоким давлением, что позволяет поддерживать длительный срок хранения – до 56 дней. Установка НРР, находящейся на нашей индустриальной кухне в Кулинарном центре, — уникальное оборудование не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. В общем, наш принцип изготовления продуктов питания — гарантия максимальной безопасности продукции и ее качества от производства до тарелки потребителя.

Если одно из направлений трансформации МХП – это расширение ассортимента, то второе – расширение каналов сбыта. Что компания делает для этого?

Мы активно прорабатываем с нашими партнерами – супермаркетами, дистрибьюторами, традиционной торговлей – направление необходимых для потребителя продуктов в форматах ready-to-cook, pre-cooked и ready-to-eat. Также принципиальным направлением является развитие франчайзинговых сетей. Если говорить об общем количестве торговых точек компании, то их около 2 тысяч: магазины «Наша Ряба», «Еда Свежая», «Украинский цыпленок», сеть «Мясомаркет», а также сеть заведений безопасной уличной еды Döner Маркет.

Döner Маркет в формате кафе, Ладыжин, Винницкая область

Почему «Мясомаркеты»? Какова их основная идея?

Мы называем «Мясомаркет» магазином кулинарных решений. Да, у нас там представлен широкий ассортимент собственно мяса, но есть еще и бакалея, молочные продукты, приправы, соусы, хлебные изделия и, что сейчас очень нужно потребителю, качественная кулинария. Это совершенно разные готовые блюда – от жареной голени до салата из капусты и огурцов. И важным преимуществом нашей кулинарии является то, что она производится по промышленным нормам и стандартам, а значит с высоким контролем качества всей производственной цепи — от поставщиков до готового продукта.

Эксклюзивом наших «Мясомаркетов» мясные сомелье. Это новая профессия, которую основала компания МХП

Эксклюзивом наших «Мясомаркетов» мясные сомелье. Это новая профессия, которую основала компания МХП. Посредством этих специалистов мы создаем высококлассный сервис, эмоциональный опыт покупателей и уникальность нашего ритейла. Мясные сомелье не просто продают мясо – они могут посоветовать продукцию, поделиться рецептом приготовления мясных блюд, предложить удачные комбинации закусок и ингредиентов. Нашей целью является уменьшение головной боли пружинщика, что и как ему готовить. Собственно, для этого мы и расширяем сеть — на февраль 2023 года по всей Украине работало около 240 «Мясомаркетов».

А как развивается ваше направление стритфуда? Шаурма становится все более популярной в Украине, это влияет на развитие сети Döner Маркет?

Конечно, влияет. Шаурма, донеры и другой подобный стритфуд – это доступная и простая еда с точки зрения приготовления и скорости потребления. Рост ее популярности мы видим и на наших Döner Маркетах. Если сравнить количество посетителей в наших точках, например в августе и ноябре 2022 года, мы видим, что в ноябре трафик в пересчете на час вырос в среднем на 40%. И я объясняю это двумя факторами. Первый – это, конечно, удобство и понятность продукта, которым можно быстро перекусить. Второй – доверие к бренду сети: потребители знают, что в наших Döner Маркетах они всегда могут отведать безопасную и свежую шаурму. Не менее важную роль играет знак "Нашей Рябы", что для многих потребителей является определенным знаком качества. И это собственно результат нашей работы в направлении создания любви потребителей.

Что предполагает эта работа? Почему создание любви потребителей?

В прошлом году мы существенно трансформировали наш подход к маркетингу. У каждой компании есть свой профиль, свое понимание этого направления. Мы же задались целью работать так, чтобы наши бренды и продукты были нужны и любимы для потребителей. Так возникла новая философия и департамент создания любви потребителей — Consumer Love Creation, CLC.

В МХП уже некоторое время нет коммерческого департамента — коллеги по продажам трансформировались в департамент развития бизнеса клиентов (Client Business Development, CBD). Собственно здесь стоит объяснить, что мы в МХП клиентами называем дистрибьюторов, сети, традиционную торговлю. Так вот, команда CBD отвечает за то, чтобы счастливы были наши клиенты, а CLC — чтобы счастливым был потребитель. И потом это конвертируется в любовь к бизнесу, в показатели и судьбу на рынке.

Мы поставили своей целью работать так, чтобы наши бренды и продукты были нужны и любимы для потребителей.

Какие ключевые успехи в направлении трансформации МХП можно выделить за последний год?

2022-й — это действительно год и потерь, и достижений. Что касается потерь, то в марте 2022 года под Киевом по причине вражеских обстрелов произошел пожар на складе, где хранилась наша замороженная продукция на сумму около 230 млн грн. А из-за боевых действий и оккупации отдельных регионов страны мы потеряли треть торговой сети. И вынуждены были временно приостановить работу предприятия Украинский бекон в Донецкой области.

Но компания продолжила работу. Мы не остановили, а даже ускорили кулинарную трансформацию, продолжаем расширять сети: инвестируем и открываем «Мясомаркеты», запускаем Döner Маркеты в лучших локациях, предлагая лучший и качественный стритфуд.

Большим успехом я считаю то, что мы предложили потребителю продукт, который ему больше всего нужен именно в это время. Казалось бы, война — не время пикников, так что маринованную курицу или колбаски никто не будет покупать. Но это именно еда, которую удобно приготовить дома. Так что, хотя после начала большой войны мы сократили ассортимент на 90%, уже через два месяца начали восстанавливать все продукты, линейки и бренды.

Что изменилось в МХП с началом военного вторжения и как работает компания сейчас?

Год назад нашей задачей было сохранить производство и поддержать людей. Мы перевезли сотрудников в безопасные зоны на всей территории Украины и сохранили эффективный рабочий бизнес с точки зрения процессов. Сложнее всего было с материально-техническим обеспечением и логистикой. Все цепочки поставок сломались. Компания отработала эту проблему феноменально отменно. Мы снабдили логистику как для своей сети, так и для сетей супермаркетов и дистрибьюторов. Департамент закупок быстро нашел замену поставщиков, которые по тем или иным причинам перестали работать, имели проблемы с доступом к производству или вообще оказались на оккупированных территориях.

Пришлось сменить и производственные процессы. Это помогло не только выстоять и пройти тяжелый период, но и сохранить рабочие места и остаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В прошлом году наша компания уплатила в госбюджет около 4,6 млрд. грн.

Поделитесь планами на 2023 год. Какие проекты в будущем станут приоритетом для МХП?

Наша стратегия остается неизменной. МХП продолжает трансформацию в кулинарную компанию и будет фокусироваться на готовых к употреблению продуктах, полуфабрикатах и мясо-колбасных изделиях. А еще мы будем предлагать потребителям удобную кулинарию, которая облегчит им жизнь, сэкономит время на приготовлении и сохранит для других важных дел.