«Ми пропонуємо продукти, які закривають потреби споживачів», — Олексій Безуглий, МХП

2022-й рік став для українського бізнесу роком великих втрат та ще більших викликів. Попри все, компанії продовжують інвестувати, шукати нові підходи та будувати нові стратегії.

Один з лідерів українського ринку їжі, МХП, кілька років тому розпочала масштабну трансформацію з індустріального виробника у кулінарну компанію. Як триває цей процес попри повномасштабне вторгнення, розповів Олексій Безуглий, директор департаменту створення любові споживачів МХП.

Олексію, у чому полягає трансформація МХП?

Кулінарна трансформація МХП передбачає розвиток продуктів, що полегшують життя споживачів і дають їм можливість поїсти в будь-якій ситуації — без світла, на передовій, коли багато роботи і немає часу готувати. Ми будуємо екосистему від зерна, яке вирощують наші аграрії, до тарілки споживача, де ми представлені якісною та смачною їжею. Тобто, це і напрям агро, і напрям птахівництва, і напрям виробництва та переробки м'яса, і створення напівготових і готових продуктів харчування. Наше завдання — наповнити тарілку споживача максимально широким асортиментом якісних продуктів.

Крім відомої всім «Нашої Ряби» у нас є маринована курочка «Апетитна», напівфабрикати «Легко!», м'ясоковбасні вироби «Бащинський», курячі снеки РябChick і ХО, заморожені вареники, пельмені, лінійка кетчупів та майонезів під брендом «Секрети Шефа», кулінарія. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення ми запустили виробництво готових страв ресторанного рівня LaStrava від іспанського шеф-кухаря Едуардо Сальвадора. А на початку літа почали виробляти піцу, заради чого в Кулінарному центрі МХП обладнали окремий цех і змогли зробити крафтовий якісний продукт з високими смаковими характеристиками у промислових масштабах. Буквально нещодавно у нас стартував пілотний проєкт фасованих готових страв під брендом «Легко!». Все це — напрями роботи, які, власне, й відображають трансформацію МХП в кулінарну компанію. А для виготовлення цих страв ми використовуємо найсучасніші, а часом і взагалі інноваційні технології.

Наше завдання — наповнити тарілку споживача максимально широким асортиментом якісних продуктів.

Про які саме технології йдеться?

Наприклад, страви LaStrava ми виробляємо із застосуванням технології НРР (High Pressure Processing). Це нетермічна обробка харчових продуктів під високим тиском, що дозволяє підтримувати довгий термін зберігання страв – до 56 днів. Установка НРР, яка є на нашій індустріальній кухні в Кулінарному центрі, — унікальне обладнання не тільки для України, а й для всієї Східної Європи. Загалом наш принцип виготовлення продуктів харчування — гарантія максимальної безпеки продукції та її якості від виробництва до тарілки споживача.

Якщо один із напрямів трансформації МХП — це розширення асортименту, то другий — розширення каналів збуту. Що компанія робить для цього?

Ми активно пропрацьовуюємо з нашими партнерами — супермаркетами, дистрибʼюторами, традиційною торгівлею — напрям необхідних для споживача продуктів у форматах ready-to-cook, pre-cooked і ready-to-eat. Також важливим напрямом є розвиток франчайзингових мереж. Якщо говорити про загальну кількість торгових точок компанії, то їх близько 2 тисяч: магазини «Наша Ряба», «Їжа Свіжа», «Українське курча», мережа «Мʼясомаркет», а також мережа закладів безпечної вуличної їжі Döner Маркет.

Döner Маркет у форматі кафе, Ладижин, Вінницька область

Чому «М’ясомаркети»? Яка їх основна ідея?

Ми називаємо «М’ясомаркет» магазином кулінарних рішень. Так, у нас там представлений широкий асортимент власне мʼяса, але є ще й бакалія, молочні продукти, приправи, соуси, хлібні вироби і, що зараз дуже потрібно споживачеві, якісна кулінарія. Це абсолютно різні готові страви — від смаженої гомілки до салату з капусти й огірків. І важливою перевагою саме нашої кулінарії є те, що вона виготовляється за промисловими нормами й стандартами, а значить з високим контролем якості всього виробничого ланцюга — від постачальників до готового продукту.

Ексклюзивом наших «М’ясомаркетів» є мʼясні сомельє. Це нова професія, яку започаткувала компанія МХП

Ексклюзивом наших «М’ясомаркетів» є мʼясні сомельє. Це нова професія, яку започаткувала компанія МХП. За допомогою цих фахівців ми створюємо висококласний сервіс, емоційний досвід покупців та унікальність нашого ритейлу. Мʼясні сомельє не просто продають мʼясо — вони можуть порадити продукцію, поділитись рецептом приготування м’ясних страв, запропонувати вдалі комбінації закусок та інгредієнтів. Нашою метою є зменшення головного болю спроживача, що і як йому готувати. Власне, для цього ми й розширюємо мережу — станом на лютий 2023 року по всій Україні працювало близько 240 «М’ясомаркетів».

А як розвивається ваш напрям стритфуду? Шаурма стає все популярнішою в Україні, це впливає на розвиток мережі Döner Маркет?

Звісно, впливає. Шаурма, донери та інший схожий стритфуд — це доступна та проста їжа з точки зору приготування та швидкості споживання. Зростання її популярності ми бачимо й на наших Döner Маркетах. Якщо порівняти кількість відвідувачів у наших точках, наприклад, у серпні та листопаді 2022 року, ми бачимо, що в листопаді трафік у перерахунку на годину зріс у середньому на 40%. І я пояснюю це двома факторами. Перший — це, звісно, зручність і зрозумілість продукту, яким можна швидко перекусити. Другий — довіра до бренду мережі: споживачі знають, що в наших Döner Маркетах вони завжди можуть скуштувати безпечну та свіжу шаурму. Не менш важливу роль відіграє знак «Нашої Ряби», що для багатьох споживачів є певним знаком якості. І це, власне, результат нашої роботи у напрямі створення любові споживачів.

Що передбачає ця робота? Чому саме створення любові споживачів?

Минулого року ми суттєво трансформували наш підхід до маркетингу. У кожної компанії є свій профіль, своє розуміння цього напряму. Ми ж поставили за мету працювати так, щоб наші бренди та продукти були потрібними та улюбленими для споживачів. Так і виникла нова філософія та департамент створення любові споживачів — Consumer Love Creation, CLC.

В МХП вже певний час немає комерційного департаменту — колеги з напряму продажів трансформувалися в департамент розвитку бізнесу клієнтів (Client Business Development, CBD). Власне, тут варто пояснити, що ми в МХП клієнтами називаємо дистрибʼюторів, мережі, традиційну торгівлю. Так от, команда CBD відповідає за те, щоб щасливими були наші клієнти, а CLC — щоб щасливим був споживач. І потім це конвертується в любов до бізнесу, у показники та долю на ринку.

Ми поставили за мету працювати так, щоб наші бренди та продукти були потрібними та улюбленими для споживачів

Які ключові успіхи у напрямку трансформації МХП можна виділити за останній рік?

2022-й — це насправді рік і втрат, і здобутків. Що стосується втрат, то в березні 2022 року під Києвом унаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на складі, де зберігалася наша заморожена продукція на суму близько 230 млн грн. А через бойові дії та окупацію окремих регіонів країни ми втратили третину торгової мережі. І змушені були тимчасово призупинити роботу підприємства «Український бекон» у Донецькій області.

Але компанія продовжила працювати. Ми не зупинили, а навіть прискорили кулінарну трансформацію, продовжуємо розширювати мережі: інвестуємо та відкриваємо «М’ясомаркети», запускаємо Döner Маркети у найкращих локаціях, пропонуючи найліпший та якісний стритфуд.

Великим успіхом я вважаю те, що ми запропонували споживачеві продукт, який найбільше йому потрібен саме в цей час. Здавалося б, війна — не час пікніків, тож мариновану курку чи ковбаски ніхто не купуватиме. Але це саме та їжа, яку зручно приготувати вдома. Тож хоч після початку великої війни ми скоротили асортимент на 90%, вже за два місяці почали відновлювати всі продукти, лінійки та бренди.

Що змінилося у МХП з початком воєнного вторгнення і як працює компанія зараз?

Рік тому нашою задачею було зберегти виробництво та підтримати людей. Ми перевезли співробітників у безпечні зони по всій території України та зберегли ефективний робочий бізнес з точки зору процесів. Найскладніше було з матеріально-технічним забезпеченням та логістикою. Всі ланцюжки постачань зламалися. Компанія відпрацювала цю проблему феноменально якісно. Ми забезпечили логістику як для своєї мережі, так і для мереж супермаркетів та дистриб’юторів. Департамент закупівель швидко знайшов заміну постачальників, які з тих чи інших причин перестали працювати, мали проблеми з доступом до виробництва чи взагалі опинилися на окупованих територіях.

Довелося змінити і виробничі процеси. Це допомогло не тільки вистояти та пройти найважчий період, а й зберегти робочі місця та залишитися одним з найбільших платників податків в Україні. Торік наша компанія сплатила до держбюджету близько 4,6 млрд грн.

Поділіться планами на 2023 рік. Які проєкти у майбутньому стануть пріоритетом для МХП?

Наша стратегія лишається незмінною. МХП продовжує трансформацію в кулінарну компанію та фокусуватиметься на готових до споживання продуктах, напівфабрикатах і м’ясо-ковбасних виробах. А ще ми пропонуватимемо споживачам зручну кулінарію, яка полегшить їм життя, заощадить час на приготуванні та збереже його для інших важливих справ.