Об'єкти МХП не постраждали через війну, але холдинг зазнав значних втрат – річний звіт

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року агрохолдинг, найбільший в Україні виробник курятини МХП отримав $231 млн чистого збитку за весь рік. Водночас об’єкти компанії не зазнали пошкоджень.

Delo.ua проаналізувало річний звіт МХП та виділило ключові операційні та фінансову показники агрохолдингу.

За 12 місяців 2022 року в порівнянні з 2021-м виручка МХП зросла на 11% - до $2,42 млрд, експортна виручка —на 26%, до $1, 601 млрд, що становить 161% від загальної виручки.

Водночас операційний прибуток зменшився на 49% — до $255 млн, операційна маржа знизилася з 21% до 10%. Загалом 2022 рік для компанії закінчився із чистим збитком у $231 млн у порівнянні з $393 млн чистого прибутку за підсумками попереднього року.

Фінансові результати МХП. Фото: скрин/річний звіт МХП

Зниження фінансових результатів холдингу фіксується на тлі зменшення обсягів виробництва продукції. Обсяг виробництва м’яса птиці в Україні в 2022 році в порівнянні з 2021-м знизився на 8% — до 697 071 тонн. Водночас обсяги виробництва м’яса птиці для європейського операційного сегменту (РР) зросли на 11% та склали 124 040 тонн.

Обсяги експорту курятини з України впали на 8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 368 379 тонн.

Власні об’єкти МХП не зазнали жодних фізичних пошкоджень внаслідок війни. Водночас компанії довелося призупинити роботу на "Українському Беконі" в Донецькій області і провести часткову передислокацію своїх операцій у Центральну Україну . Це призвело до того, що обсяги продажів продуктів м’ясопереробки скоротилися на 58% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 14 284 тонн за 12 місяців 2022 року.

Ціни на м'ясо МХП коливались протягом року

Загалом за 2022 рік в порівнянні з 2021-м середня ціна на куряче м’ясо МХП зросла на 17% — до $1,95 за кг (12 місяців 2021 року: $1,67 за кг) без ПДВ. Середня ціна на м’ясо птиці виробництва PP також зросла на 25% — до 3,24 євро за кг (12 місяців 2021 року: 2,59 євро за кг).

У IV кварталі загалом середня ціна на куряче м’ясо МХП зросла на 6% — до $1,87 за кг з $1,77 за кг у жовтні-грудні 2021-го. Середня ціна на куряче м’ясо виробництва PP зросла на 25% — до 3,38 євро за кг (2,70 євро за кг — у четвертому кварталі попереднього року).

Водночас на внутрішньому ринку в IV кварталі ціни на м’ясо птиці знизилися на 24% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та на 1% в порівнянні з попереднім кварталом. В МХП це пояснюють девальвацією гривні.

"У гривневому еквіваленті в IV кварталі 2022 року ціни на м’ясо птиці залишилися стабільними в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але трохи підвищилися в четвертому кварталі", — йдеться в звіті МХП.

МХП наростив продажі рослинної олії

В порівнянні з 2021 роком агрохолдинг наростив продажі соняшникової олії на 32% — до 272 807 тонн. Такого результату вдалося досягнути переважно за рахунок збільшення виробництва соняшникової макухи завдяки внесенню змін в процес, а також покращанню логістичних процесів. Продажі соєвої олії становили 40 845 тонн за 12 місяців 2022 року, що на 10% менше порівняно з 2021 роком. Це стало результатом зниження обсягів виробництва соєвої макухи та труднощів, пов’язаних з експортною логістикою через війну в Україні.

Дохід МХП від продажів рослинної олії склав $462 млн в порівнянні з $302 за 2021 рік (+53%). Виручка при цьому зросла на 17% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, як пояснюють в МХП, завдяки зростанню цін на експортних ринках.

Результати МХП в галузі рослинництва за 2022 рік

У 2022 році агрохолдинг обмолотив близько 34,1 тис га, з яких зібрав близько 1,9 млн тонн зерна, що на 26% менше, ніж у 2021 році. Зменшення обсягів урожаю спричинене несприятливими погодними умовами. У зерновому сегменті дохід МХП за 12 місяців 2022 року склав $158 млн, що на 16% менше за показник 2021 року.

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