За час дії воєнного стану підприємці отримали пільгових кредитів на 297,3 млрд грн

В Україні за увесь час дії державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 75 968 кредитів на загальну суму 297,3 млрд грн. За минулий тиждень підприємці отримали від уповноважених банків 331 пільговий кредит на 2,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 67 кредитів на 0,5 млрд гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За увесь час дії держпрограми було видано:

38,64 млрд грн – на інвестиційні цілі;

73,33 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

45,03 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

35,33 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,19 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;

32,13 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписано 110 790 кредитних договорів на 386,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 76 187 договорів на 175,8 млрд гривень.

Що відомо про держпрограму?

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" передбачає пільгове кредитування для мікро, малого та середнього бізнесу. У рамках програми підприємці можуть отримати кредити на розвиток виробництва, інновацій, енергоефективності та інших напрямів. Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми.

Нагадаємо, станом на 31 березня 1 659 агрогосподарств отримали майже 9 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Ці кошти аграрії спрямовують на проведення посівної кампанії, закупівлю нової техніки та інші важливі потреби.