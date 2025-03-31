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Предприниматели получили 3,4 млрд грн за неделю из-за программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 892 льготных кредита на общую сумму 3,4 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 615 кредитов на 1,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
С начала 2025 года по программе "5-7-9" предприниматели получили 6002 кредита на общую сумму 18,6 млрд грн, из которых 3782 кредита на сумму 6,9 млрд грн были предоставлены банками государственного сектора экономики.
За время действия военного положения в Украине выдано 75 637 кредитов на 295 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 55 644 кредита на 148,6 млрд грн), из которых на 31 марта текущего года:
- 38,21 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 72,4 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
- 45,04 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 34,84 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 2,15 млрд грн – на финансирование энергосервиса;
- 57,31 млрд грн – на антивоенные цели;
- 31,43 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта программы подписано 110 459 кредитных договоров на 384,6 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 76 120 договоров на 175,3 млрд гривен.
О программе
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает льготное кредитование для микро, малого и среднего бизнеса. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты на развитие, инновации, энергоэффективность и другие направления.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе и в сфере торговли.
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киеве.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (49,6 тыс.), Сбербанк (16,6 тыс.) и Укргазбанк (5,9 тыс.)
По Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Государство продолжает производить все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы.
Кредитование бизнеса
Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.
В феврале правительство направило Фонду развития предпринимательства почти 1,7 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, предоставленным бизнесменам в рамках государственной программы.