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Підприємці отримали 3,4 млрд грн за тиждень через програму "Доступні кредити 5-7-9%"
За минулий тиждень у межах Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали від уповноважених банків 892 пільгові кредити на загальну суму 3,4 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 615 кредитів на 1,7 млрд гривень.
Про це інформує пресслужба Мінфіну.
З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 6 002 кредити на загальну суму 18,6 млрд грн, з яких 3 782 кредити на суму 6,9 млрд грн були надані банками державного сектору економіки.
За час дії воєнного стану в Україні видано 75 637 кредитів на 295 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 55 644 кредити на 148,6 млрд грн), з яких станом на 31 березня поточного року:
- 38,21 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 72,4 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
- 45,04 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 34,84 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
- 2,15 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
- 57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;
- 31,43 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 110 459 кредитних договорів на 384,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 76 120 договорів на 175,3 млрд гривень.
Про програму
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" передбачає пільгове кредитування для мікро, малого та середнього бізнесу. У рамках програми підприємці можуть отримати кредити на розвиток виробництва, інновацій, енергоефективності та інших напрямів.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (49,6 тис.), Ощадбанк (16,6 тис.) та Укргазбанк (5,9 тис.)
За Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми.
Кредитування бізнесу
Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.
У лютому уряд направив Фонду розвитку підприємництва майже 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, наданими бізнесменам в рамках державної програми.