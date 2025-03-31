Підприємці отримали 3,4 млрд грн за тиждень через програму "Доступні кредити 5-7-9%"

За минулий тиждень у межах Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали від уповноважених банків 892 пільгові кредити на загальну суму 3,4 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 615 кредитів на 1,7 млрд гривень.

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Про це інформує пресслужба Мінфіну.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 6 002 кредити на загальну суму 18,6 млрд грн, з яких 3 782 кредити на суму 6,9 млрд грн були надані банками державного сектору економіки.

За час дії воєнного стану в Україні видано 75 637 кредитів на 295 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 55 644 кредити на 148,6 млрд грн), з яких станом на 31 березня поточного року:

38,21 млрд грн – на інвестиційні цілі;

72,4 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

45,04 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

34,84 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,15 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;

31,43 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 110 459 кредитних договорів на 384,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 76 120 договорів на 175,3 млрд гривень.

Про програму

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" передбачає пільгове кредитування для мікро, малого та середнього бізнесу. У рамках програми підприємці можуть отримати кредити на розвиток виробництва, інновацій, енергоефективності та інших напрямів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (49,6 тис.), Ощадбанк (16,6 тис.) та Укргазбанк (5,9 тис.)

За Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми.

Кредитування бізнесу

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

У лютому уряд направив Фонду розвитку підприємництва майже 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, наданими бізнесменам в рамках державної програми.