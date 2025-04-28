В НБУ рассказали, что будет с учетной ставкой до конца года

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ожидают возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузнаковом уровне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что по итогам дискуссии большинство членов КМП ожидают, что регулятор сможет вернуться к циклу снижения учетной ставки во втором полугодии.

В то же время, сразу несколько членов КМП подчеркнули, что НБУ следует и дальше придерживаться взвешенного подхода и не спешить с смягчением процентной политики сразу после формального прохождения пика инфляции. По их мнению, целесообразно сначала убедиться в устойчивом снижении инфляции и отсутствии угрозы более длительного закрепления на двузнаковом уровне.

"Учитывая усиление геополитической неопределенности и значительные риски, связанные с последствиями войны, члены КМП видят ограниченное пространство для смягчения процентной политики и ожидают учетную ставку на уровне около 13% в конце 2025 года", — отмечают в НБУ.

Кроме того, в регуляторе не исключают вероятность более длительного, чем предполагает новый макропрогноз, удержание учетной ставки на текущем уровне или применение дополнительных мер монетарной политики в случае более длительного закрепления инфляции на высоком уровне и усиления рисков разбалансирования ожиданий.

В НБУ подчеркивают, что удержание учетной ставки на уровне 15,5% в целом отвечает ожиданиям финансовых аналитиков и не станет сюрпризом для участников рынка, хотя значительная часть прогнозирует дальнейшее усиление процентной политики.

Напомним, 17 апреля правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. А 25 апреля регулятор принял решение. снизить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 13,5%. Вместе со снижением учетной ставки на 1 в.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте по ссылке.