Украинские фермеры сдерживают продажи рапса в ожидании лучших цен: какая ситуация на рынке

Фермеры в Украине временно приостановили продажу рапса, ожидая, что цена его вырастет до 550-560 $/т. Они активно продают подсолнечник, цена на который уже достигла 27000 — 28000 грн/т. Эта стратегия позволяет аграриям максимизировать прибыль, откладывая продажу рапса на более выгодное время.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

"На украинском рынке рапса сохраняется очень сильная нервозность, связанная с неопределенностью со сроком введения экспортных пошлин (которые проголосованы парламентом, но не подписаны президентом), а также позавчерашнее падение биржевых котировок, вызванное введением Китаем пошлин на канадскую канолу", — отметили эксперты биржи.

Переработчики вчера утром снизили закупочные цены на рапс с масляностью 46-47% до 22600 – 23500 грн/т с доставкой на завод, а за масло более 47-48% предлагают премию 300 грн/т.

К концу недели в Украине завершится сбор рапса, и станет понятным фактический урожай, поэтому конкуренция между экспортерами и переработчиками усилится, что приведет к дальнейшему росту закупочных цен.

Прогноз урожая рапса в Украине

Эксперты Министерства сельского хозяйства США ( USDA ) снизили прогноз урожая рапса в Украине с 3,7 до 3,5 млн т, но сейчас с 80% площадей намолочено лишь 2,5 млн т рапса, поэтому понятно, что урожай не превысит 3 млн т.

По словам аналитиков, трейдеры активизируют закупку, чтобы приобрести максимальные объемы для экспорта. Следует учесть, что введение пошлин позволит переработчикам выкупить до 1 млн т рапса, поэтому трейдерам для экспорта останется 1,5-1,8 млн т при прогнозе USDA в 2,9 млн т.

Что происходит на мировом рынке?

12 августа, вчера выросли на 1,5% до 660 CAD/т или 480 $/т, а вслед за ними ноябрьские фьючерсы на рапс в Париже подорожали на 1,6%, 554,5 $/т.

Китай, введя пошлины на канадскую канолу, вероятно, будет покупать ее в Австралии. Это уменьшит поставки австралийской канолы в Европу. В этих условиях европейские импортеры будут вынуждены закупать большие объемы рапса именно в Украине, что может стать дополнительным стимулом для роста цен. По прогнозам, Украина собрала около 3 млн тонн рапса, что меньше ожиданий. Это дополнительно усилит спрос со стороны трейдеров.

Напомним, после принятия Верховной Радой закона о введении с 1 августа 2025 года 10% пошлины на экспорт рапса и сои внутренний рынок отреагировал снижением цен на эти виды агропродукции.