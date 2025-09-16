Экспорт украинского рапса: с какими проблемами столкнулся рынок и как это повлияло на цены

Временная остановка экспорта рапса на прошлой неделе резко увеличила предложение на внутреннем рынке, поэтому переработчики сразу снизили цены закупки на 1000–2000 грн/т до 22000–22500 грн/т с доставкой на завод. На этой неделе ситуация изменилась и цены пошли вверх.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Электронной зерновой биржи Украины.

Украинские экспортеры столкнулись с новыми проблемами: правительство пока не разрешило ситуацию с уплатой агропроизводителями 10% пошлины при экспорте сои и рапса, а таможня начала взимать пошлину со всех экспортеров. Это привело к временной приостановке экспорта, заставив часть компаний отложить выполнение валютных контрактов до урегулирования ситуации.

Однако на этой неделе после урегулирования экспортеры возобновили закупки, что усилило конкуренцию и подняло цены в гривне до 23 000-23 300 грн/т с доставкой в черноморские порты, а валютные цены до 540-546 $/т.

По данным экспертов USDA, прогноз производства украинского рапса был снижен до 3,3 млн т, а экспорта – до 2,75 млн т. Однако, учитывая проблемы с таможней, фактический экспорт в этом сезоне может не превысить 2 млн т.

Ситуация на мировом рынке

На международном рынке цены на рапс в Париже продолжают расти, несмотря на оптимистические прогнозы по урожаю в Канаде и других странах.

Страны ЕС в 2025/26 маркетинговом году (по состоянию на 7 сентября) сократили импорт рапса по сравнению с прошлым годом на 52%, в том числе из Украины – на 70,2% до 179 тыс т, Австралии – на 61,8% до 134 тыс т, увеличив поставки из Молдовы на 10% по сравнению с предыдущим сезоном с 58 до 36,3%, Австралии – с 34 до 27,4%, а доля Молдовы выросла с 4,1 до 18,3%.

Новые пошлины на сою и рапс

Закон о 10% пошлины на экспорт сои и рапса был принят Верховной Радой еще 16 июля. Внутренний рынок отреагировал понижением цен на эти виды агропродукции. Цены в гривне на рапс снизились до 23 900–24 500 грн. за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Их назвали "соевыми правками".

Как отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на 50% - экспорт соевого масла.