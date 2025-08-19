Україна увійшла до трійки найбільших світових експортерів меду: які країни купують

За підсумками 2024 року Україна посіла третє місце за обсягами експорту меду, поступившись Китаю та Індії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Топ-5 найбільших світових експортерів меду в світі у 2024 році виглядає наступним чином:

Китай з обсягом 169,6 тис. т; Індія – 94,8 тис. т; Україна – 85,8 тис. т; Аргентина – 78,1 тис. т; В’єтнам – 48,2 тис. т.

За підсумками минулого року Україна в експорті меду посідає 3 місце серед традиційних світових лідерів.

Хто купує український мед

Найбільшими покупцями українського меду в 2024 році стали:

Німеччина — 18,9 тис. т.

США — 12,1 тис. т.

Польща — 9,7 тис. т.

Франція — 9,6 тис. т.

Бельгія — 7,1 тис. т.

Крім цього, український мед був присутній на інших ринках, а саме: в Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії та ін.

В УКАБ наголошують, що мед – це, мабуть, один із небагатьох компонентів українського аграрного експорту, який не постраждав від блокування морських портів російськими військами, оскільки в основному споживачі – європейські країни.

Однак у 2025 році знову введені квоти створюють додаткові перешкоди на шляху експорту меду в ЄС.

"Хоча квоти значно перевищують попередні, вони все ще не покривають весь експортний потенціал України. Тим не менш, це важливий крок, який допомагає українським виробникам зберегти конкурентоспроможність на європейському ринку, який залишається ключовим для збуту українського меду", - підкреслюють в УКАБ.

Зауважимо, ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку.