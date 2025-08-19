Запланована подія 2

Украина вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров меда: какие страны покупают

мед
Украина вышла на мировой рынок меда как сильный игрок

По итогам 2024 года Украина заняла третье место по объемам экспорта меда, уступив Китаю и Индии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

ТОП-5 крупнейших мировых экспортеров меда в мире в 2024 году выглядит следующим образом:

  1. Китай с объемом 169,6 тыс. т;
  2. Индия – 94,8 тыс. т;
  3. Украина – 85,8 тыс. т;
  4. Аргентина – 78,1 тыс. т;
  5. Вьетнам – 48,2 тыс. т.
По итогам прошлого года Украина в экспорте меда занимает 3-е место среди традиционных мировых лидеров.

Кто покупает украинский мед

Крупнейшими покупателями украинского меда в 2024 году стали:

  • Германия – 18,9 тыс. т.
  • США – 12,1 тыс. т.
  • Польша – 9,7 тыс. т.
  • Франция – 9,6 тыс. т.
  • Бельгия – 7,1 тыс. т.

Кроме этого, украинский мед присутствовал на других рынках, а именно: в Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде, Катаре, Иордании и т.д.

В УКАБ отмечают, что мед – это, пожалуй, один из немногих компонентов украинского аграрного экспорта, не пострадавший от блокирования морских портов российскими войсками, поскольку в основном потребители – европейские страны.

Однако в 2025 г. вновь введенные квоты создают дополнительные препятствия на пути экспорта меда в ЕС.

"Хотя квоты значительно превышают предыдущие, они все еще не покрывают весь экспортный потенциал Украины. Тем не менее это важный шаг, который помогает украинским производителям сохранить конкурентоспособность на европейском рынке, который остается ключевым для сбыта украинского меда", - подчеркивают в УКАБ.

Заметим, что рынки стран Европейского Союза являются ключевыми для экспорта меда, ведьУкраина имеет второй результат по поставкам меда в ЕС, который составляет 28% всего импорта этого продукта странами блока.

Автор:
Светлана Манько