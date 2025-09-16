Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Украинский экспорт получил от ЭКА 9,15 млрд грн поддержки в 2025 году

зерно, порты
Поддержка экспорта в Украину / Depositphotos

За восемь месяцев 2025 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) обеспечило поддержку несырьевого экспорта на 9,15 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда объем составил 4,98 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Поддержка экспорта в Украину

"Бизнес все активнее пользуется инструментами ЭКА — страхованием экспортных контрактов и кредитов, — которые снижают риск неплатежей и помогают получить дополнительное финансирование. В результате, если сравнивать с тем же периодом в 2024 году, объем поддержанного несырьевого экспорта вырос на 83,7%", — отметил заместитель министра экономики, отметил министр экономики Андрей Телюпа.

В январе-августе 2025 года застрахованы кредитные договоры более чем на 1 млрд грн. Каждая гривна страховой ответственности принесла в среднем 8,8 грн экспортной выручки.

Наибольшие объемы экспорта, поддержанного Экспортно-кредитным агентством, зафиксированы во Львовской области — 2,48 млрд грн. Далее следуют Хмельницкая область (1,36 млрд грн), Тернопольская и Волынская области (по 1,15 млрд грн). В Киеве поддержан экспорт на 566 млн грн, в Одесской области – на 534 млн грн, в Николаевской – на 392 млн грн, а в Ивано-Франковской – на 325 млн грн.

Главным направлением поставок стала Польша, куда экспортировано товаров на 2,6 млрд. грн. Среди других ключевых рынков – Австрия (1,07 млрд грн), Литва (554 млн грн), Нидерланды (511 млн грн) и Германия (460 млн грн). Важными остаются рынки Чехии, Великобритании, Франции и Израиля.

По товарной структуре наиболее поддержан экспорт:

  • пищевых продуктов (смеси из растительных и молочных жиров) – 2,19 млрд грн;
  • древесины и изделий из нее – 1,78 млрд грн;
  • мебели и предметов интерьера – 1,42 млрд грн;
  • алкогольных и безалкогольных напитков – 865 млн грн;
  • продуктов переработки овощей и фруктов – 758 млн грн.

Напомним, по итогам 2024 года Украина заняла третье место по объемам экспорта меда, уступив Китаю и Индии.

Автор:
Ольга Опенько