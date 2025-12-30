- Категория
Восстановление Украины: разработчики инновационных решений могут получить гранты до 4,6 млн. грн.
Шведский институт (The Swedish Institute) объявил новый конкурс для разработчиков инновационных проектов, которые помогут построить Украину и приблизить ее к стандартам ЕС. Украинские и шведские компании могут получить гранты от 230 тысяч до 4,6 млн гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
" Это первые шаги по реализации сотрудничества, которое мы начали со шведскими партнерами во время WINWIN Summit", — отметил он.
The Swedish Institute на своей странице также разместил соответствующее объявление: "Шведский институт приглашает шведские организации и их партнеров в Украине подавать заявки на финансирование для совместной реализации проектов, направленных на поддержку реконструкции Украины, усилий по реформированию и интеграции в ЕС. Этот конкурс сосредоточен на инновационных экосистемах, прозрачности".
Федоров отметил, что сейчас есть три ключевых направления для получения грантов:
- инновационные экосистемы – предпринимательство, цифровизация, GovTech, социальные инновации;
- прозрачность, подотчетность и противодействие коррупции;
- гендерное равенство и инклюзивное общество
В Шведском институте уточнили, что в этом конкурсе можно подать заявку на два разных типа грантов:
- меньший грант для создания сотрудничества и установления совместного направления решения проблемы или потенциала в Украине;
- большие гранты для активизации существующих партнерств с целью укрепления потенциала участников в Украине, которые могут стимулировать изменения и внести свой вклад в восстановление страны и реформы для интеграции с ЕС.
Подать заявку можно до 2 марта 2026 года.
Какие страны включены в программу?
Приоритетная страна - Украина . Швеция указана как страна-заявитель. В программу могут присоединиться представители Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. При этом, по крайней мере, одна партнерская организация из Швеции и Украины должна быть частью официального партнерства для каждой заявки.
Напомним, в следующем году около 73% бюджета Минцифры направят на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.