Восстановление Украины: разработчики инновационных решений могут получить гранты до 4,6 млн. грн.

Шведский институт (The Swedish Institute) объявил новый конкурс для разработчиков инновационных проектов, которые помогут построить Украину и приблизить ее к стандартам ЕС. Украинские и шведские компании могут получить гранты от 230 тысяч до 4,6 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

" Это первые шаги по реализации сотрудничества, которое мы начали со шведскими партнерами во время WINWIN Summit", — отметил он.

The Swedish Institute на своей странице также разместил соответствующее объявление: "Шведский институт приглашает шведские организации и их партнеров в Украине подавать заявки на финансирование для совместной реализации проектов, направленных на поддержку реконструкции Украины, усилий по реформированию и интеграции в ЕС. Этот конкурс сосредоточен на инновационных экосистемах, прозрачности".

Федоров отметил, что сейчас есть три ключевых направления для получения грантов:

инновационные экосистемы – предпринимательство, цифровизация, GovTech, социальные инновации;

прозрачность, подотчетность и противодействие коррупции;

гендерное равенство и инклюзивное общество

В Шведском институте уточнили, что в этом конкурсе можно подать заявку на два разных типа грантов:

меньший грант для создания сотрудничества и установления совместного направления решения проблемы или потенциала в Украине;

большие гранты для активизации существующих партнерств с целью укрепления потенциала участников в Украине, которые могут стимулировать изменения и внести свой вклад в восстановление страны и реформы для интеграции с ЕС.

Подать заявку можно до 2 марта 2026 года.

Какие страны включены в программу?

Приоритетная страна - Украина . Швеция указана как страна-заявитель. В программу могут присоединиться представители Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. При этом, по крайней мере, одна партнерская организация из Швеции и Украины должна быть частью официального партнерства для каждой заявки.

Напомним, в следующем году около 73% бюджета Минцифры направят на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.