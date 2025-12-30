Відновлення України: розробники інноваційних рішень можуть отримати гранти до 4,6 млн грн

Шведський інститут (The Swedish Institute) оголосив новий конкурс для розробників інноваційних проєктів, що допоможуть відбудувати Україну та наблизити її до стандартів ЄС. Українські та шведські компанії можуть отримати гранти від 230 тисяч до 4,6 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Це перші кроки реалізації співпраці, яку ми започаткували зі шведськими партнерами під час WINWIN Summit", — зазначив він.

The Swedish Institute на своїй сторінці також розмістив відповідне оголошення: "Шведський інститут запрошує шведські організації та їхніх партнерів в Україні подавати заявки на фінансування для спільної реалізації проєктів, спрямованих на підтримку реконструкції України, зусиль з реформування та інтеграції до ЄС. Цей конкурс зосереджений на інноваційних екосистемах, прозорості та гендерній рівності".

Федоров зазначив, що наразі є три ключові напрями для отримання грантів:

інноваційні екосистеми — підприємництво, цифровізація, GovTech, соціальні інновації;

прозорість, підзвітність та протидія корупції;

гендерна рівність та інклюзивне суспільство.

У Шведському інституті уточнили, що у цьому конкурсі можна подати заявку на два різні типи грантів:

менший грант для започаткування співпраці та встановлення спільного напрямку вирішення проблеми або потенціалу в Україні;

більші гранти для активізації існуючих партнерств з метою зміцнення потенціалу учасників в Україні, які можуть стимулювати зміни та зробити свій внесок у відбудову країни та реформи для інтеграції з ЄС.

Подати заявку можна до 2 березня 2026 року.

Які країни включені до програми?

Пріоритетна країна — Україна. Швеція зазначена, як країна-заявник. До програми можуть долучитися представники Естонії, Латвії, Литви та Польщі. При цьому принаймні одна партнерська організація зі Швеції та України повинна бути частиною офіційного партнерства для кожної заявки.

Нагадаємо, наступного року майже 73% бюджету Мінцифри спрямують на грантові програми Brave1 — кластера оборонних технологій.