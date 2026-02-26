Программа "Зроблено в Україні" принесла 226 млрд грн дополнительного ВВП за два года

Программе "Зроблено в Україні" исполняется два года: за это время программами воспользовались более 90 тысяч предпринимателей, а взнос в ВВП составил 226,2 млрд грн. Она включает в себя кредиты, гранты, компенсации и другие инструменты поддержки украинского бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О поддержке украинского бизнеса

Сегодня политика "Зроблено в Україні" состоит из 15 инструментов поддержки бизнеса:

Доступные кредиты 5-7-9%

Государство предоставляет льготные кредиты для бизнеса, компенсируя банкам разницу между рыночной и льготной ставкой. Средства могут быть использованы для модернизации производства, повышения энергоэффективности, установления распределенной генерации и восстановления мощностей, разрушенных войной.

В 2024-2025 годах предприниматели воспользовались этой программой 56,4 тысяч раз на общую сумму 198 млрд грн. Большинство кредитов было направлено на инвестиционные проекты и поддержку бизнеса в прифронтовых регионах.

Гранты на развитие и восстановление предприятий

Программа предоставляет средства производителям по модернизации и расширению производственных мощностей. В 2025 году ее расширили: предприятия, пострадавшие от агрессии России, могут получить гранты на восстановление. За два года бизнес получил 707 грантов на сумму 3,5 млрд грн, в том числе 15 предприятий восстановили поврежденное оборудование на 172 млн грн.

Индустриальные парки

Государство поддерживает создание индустриальных парков, снабжая инвесторов землей, инфраструктурой, зданиями и налоговыми и таможенными стимулированиями. В 2024-2025 годах на развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков выделено 1,8 млрд. грн. К концу 2025 года там построены или строятся 37 заводов по всей Украине.

Проекты со значительными инвестициями

Для инвестиционных проектов от 12 млн евро государство компенсирует до 30% расходов из-за налоговых льгот и финансирования инфраструктуры. За два года подписано 5 специальных инвестиционных договоров на сумму 250 млн. евро, а ожидаемые налоговые поступления к 2035 году могут составить около 12 млрд. грн.

Упрощение изменения целевого назначения земли

Процедура смены земли сельскохозяйственного назначения на промышленную или энергетическую сократилась с 1–3 лет до 1,5–2 месяцев. К концу 2025 года издано около 200 положительных выводов, что позволило предпринимателям быстрее выбирать участки для производства.

Страхование военных рисков

С 2026 г. предприятия в прифронтовых регионах могут получить прямые компенсации за поврежденное имущество до 10 млн грн. Бизнес на остальных территориях компенсирует часть страховой премии (до 1% стоимости, не более 1 млн грн). Уже 15 компаний подали заявки на компенсацию, еще 4 заключили страховые договоры в других регионах.

Поддержка экспорта и инвестиций в технику

Экспортно-кредитное агентство упрощает выход украинских производителей на международные рынки. За два года экспорт поддержан на 22,9 млрд грн, застрахованы кредиты на 2,4 млрд грн.

Фермеры и производители продовольствия получают компенсацию 25% стоимости украинской агротехники и оборудования - более 8,6 тыс. предприятий приобрели 13,7 тыс. единиц техники на 9,9 млрд грн, с государственной компенсацией 2,1 млрд грн. Для энергетического, строительного и специального оборудования государство возместило 15% стоимости: 163 предприятия приобрели 343 единицы на сумму 899 млн грн, получив компенсацию 112,4 млн грн.

Локализация в публичных закупках

Приоритет отдается украинским производителям в закупках государственного и коммунального секторов. Локализация распространяется на 128 видов товаров – от машиностроительной продукции до металлоконструкций и труб большого диаметра. В 2026 году минимальный уровень локализации вырос с 25% до 30%.

Программы поддержки социальных потребностей

Школьные автобусы: обеспечивают транспортом отдаленные регионы и стимулируют спрос на продукцию украинских машиностроителей. В 2024-2025 годах закуплено 1,3 тыс. автобусов на 4,7 млрд грн.

Доступна ипотека "єОселя" : позволяет покупать жилье на выгодных условиях. За два года 16,2 тыс. семей приобрели жилье на 29,8 млрд грн, почти 10 тыс. детей переехали в новые дома.

Национальный кэшбек : стимулирует покупку товаров украинского производства. За два года продано около 390 тыс. товаров от около 2 тыс. производителей на 83,5 млрд грн.

Гранты "Власна справа" : поддержка микро- и малого бизнеса, 19,7 тыс. грантов на 5 млрд грн.

Гранты для ветеранов и их семей : более 2,5 тыс. грантов на 1,2 млрд грн для ветеранов и членов их семей.

Офисы поддержки малого и микробизнеса

В течение двух лет во всех областях Украины открыто 100 офисов. Специалисты предоставили более 215 тыс. консультаций по открытию и развитию бизнеса по программе "Зроблено в Україні".

Напомним, в 2026 году украинские общины закупят более 540 школьных автобусов на 2 млрд грн. Приоритет отдается лицеям, школам с большим количеством учащихся и учреждениям для детей с особыми образовательными потребностями.