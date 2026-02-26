Програма "Зроблено в Україні" принесла 226 млрд грн додаткового ВВП за два роки

Програмі “Зроблено в Україні” виповнюється два роки: за цей час програмами скористалися понад 90 тисяч підприємців, а внесок у ВВП становив 226,2 млрд грн. Вона включає кредити, гранти, компенсації та інші інструменти підтримки українського бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про підтримку українського бізнесу

Сьогодні політика "Зроблено в Україні" складається з 15 інструментів підтримки бізнесу:

Доступні кредити 5-7-9%

Держава надає пільгові кредити для бізнесу, компенсуючи банкам різницю між ринковою та пільговою ставкою. Кошти можна використовувати для модернізації виробництва, підвищення енергоефективності, встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей, зруйнованих війною.

У 2024–2025 роках підприємці скористалися цією програмою 56,4 тисячі разів на загальну суму 198 млрд грн. Більшість кредитів було спрямовано на інвестиційні проєкти та підтримку бізнесу у прифронтових регіонах.

Гранти на розвиток і відновлення підприємств

Програма надає кошти виробникам для модернізації та розширення виробничих потужностей. У 2025 році її розширили: підприємства, що постраждали від агресії рф, можуть отримати гранти на відновлення. За два роки бізнес отримав 707 грантів на суму 3,5 млрд грн, зокрема 15 підприємств відновили пошкоджене обладнання на 172 млн грн.

Індустріальні парки

Держава підтримує створення індустріальних парків, забезпечуючи інвесторів землею, інфраструктурою, будівлями та податковими й митними стимулюваннями. У 2024–2025 роках на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків виділено 1,8 млрд грн. На кінець 2025 року там побудовані або будуються 37 заводів по всій Україні.

Проєкти зі значними інвестиціями

Для інвестиційних проєктів від 12 млн євро держава компенсує до 30% витрат через податкові пільги та фінансування інфраструктури. За два роки підписано 5 спеціальних інвестиційних договорів на суму 250 млн євро, а очікувані податкові надходження до 2035 року можуть скласти близько 12 млрд грн.

Спрощення зміни цільового призначення землі

Процедура зміни землі сільськогосподарського призначення на промислову або енергетичну скоротилась із 1–3 років до 1,5–2 місяців. На кінець 2025 року видано близько 200 позитивних висновків, що дозволило підприємцям швидше обирати ділянки для виробництва.

Страхування воєнних ризиків

З 2026 року підприємства в прифронтових регіонах можуть отримати прямі компенсації за пошкоджене майно до 10 млн грн. Бізнес у решті територій компенсує частину страхової премії (до 1% вартості, не більше 1 млн грн). Уже 15 компаній подали заявки на компенсацію, ще 4 уклали страхові договори в інших регіонах.

Підтримка експорту та інвестицій у техніку

Експортно-кредитне агентство спрощує вихід українських виробників на міжнародні ринки. За два роки експорт підтримано на 22,9 млрд грн, застраховано кредити на 2,4 млрд грн.

Фермери та виробники харчів отримують компенсацію 25% вартості української агротехніки та обладнання — понад 8,6 тис. підприємств придбали 13,7 тис. одиниць техніки на 9,9 млрд грн, з державною компенсацією 2,1 млрд грн. Для енергетичного, будівельного та спеціального обладнання держава відшкодувала 15% вартості: 163 підприємства придбали 343 одиниці на суму 899 млн грн, отримавши компенсацію 112,4 млн грн.

Локалізація у публічних закупівлях

Пріоритет надається українським виробникам у закупівлях державного та комунального секторів. Локалізація поширюється на 128 видів товарів — від машинобудівної продукції до металоконструкцій і труб великого діаметра. У 2026 році мінімальний рівень локалізації зріс із 25% до 30%.

Програми підтримки соціальних потреб

Шкільні автобуси : забезпечують транспортом віддалені регіони та стимулюють попит на продукцію українських машинобудівників. У 2024–2025 роках закуплено 1,3 тис. автобусів на 4,7 млрд грн.

: забезпечують транспортом віддалені регіони та стимулюють попит на продукцію українських машинобудівників. У 2024–2025 роках закуплено 1,3 тис. автобусів на 4,7 млрд грн. Доступна іпотека "єОселя" : дозволяє купувати житло на вигідних умовах. За два роки 16,2 тис. родин придбали житло на 29,8 млрд грн, майже 10 тис. дітей переїхали у нові домівки.

: дозволяє купувати житло на вигідних умовах. За два роки 16,2 тис. родин придбали житло на 29,8 млрд грн, майже 10 тис. дітей переїхали у нові домівки. Національний кешбек : стимулює купівлю товарів українського виробництва. За два роки продано майже 390 тис. товарів від близько 2 тис. виробників на 83,5 млрд грн.

: стимулює купівлю товарів українського виробництва. За два роки продано майже 390 тис. товарів від близько 2 тис. виробників на 83,5 млрд грн. Гранти "Власна справа" : підтримка мікро- та малого бізнесу, 19,7 тис. грантів на 5 млрд грн.

: підтримка мікро- та малого бізнесу, 19,7 тис. грантів на 5 млрд грн. Гранти для ветеранів та їхніх родин: понад 2,5 тис. грантів на 1,2 млрд грн для ветеранів та членів їхніх сімей.

Офіси підтримки малого та мікробізнесу

Протягом двох років у всіх областях України відкрито 100 офісів. Фахівці надали понад 215 тис. консультацій з відкриття та розвитку бізнесу за програмою "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, у 2026 році українські громади закуплять понад 540 шкільних автобусів на 2 млрд грн. Пріоритет надається ліцеям, школам з великою кількістю учнів та закладам для дітей з особливими освітніми потребами.