Трамп розпочав підготовку зустрічі Зеленського та Путіна: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише Delo.ua, про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Новий саміт

Очільник Білого дому підкреслив, що мав дуже плідну зустріч у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп зауважив, що під час зустрічі вони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі США і наголосив, що "всі дуже раді можливості миру для Росії та України".

Президент США розповів, що після перемовин зателефонував очільнику Кремля і розпочав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським. За його словами, місце для перемовин буде визначено пізніше.

"Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене. Повторюю, це був дуже хороший перший крок для звершення війни, яка триває вже майже чотири роки", - наголосив Трамп.

Він додав, що дії між Україною та РФ координуватимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

Путін погодився на зустріч із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом підтвердив готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє AFP.

За даними джерела, обізнаного з перебігом переговорів, телефонна розмова відбулася в перерві між консультаціями американського лідера та європейських глав держав у Білому домі.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.