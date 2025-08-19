Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп начал подготовку встречи Зеленского и Путина: детали

Трамп, Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Офис президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Новый саммит

Глава Белого дома подчеркнул, что имел очень плодотворную встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцом комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп отметил, что во время встречи они обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены разными европейскими странами в координации с США и подчеркнул, что "все очень рады возможности мира для России и Украины".

Президент США рассказал, что после переговоров позвонил по телефону главе Кремля и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским. По его словам, место для переговоров будет определено позже.

"После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня. Повторяю, это был очень хороший первый шаг для завершения войны, которая длится уже почти четыре года", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что действия между Украиной и РФ будут координировать вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.

Путин согласился на встречу с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет AFP.

По данным источника, осведомленного о ходе переговоров, телефонный разговор состоялся в перерыве между консультациями американского лидера и европейских глав государств в Белом доме.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Автор:
Светлана Манько