Трамп начал подготовку встречи Зеленского и Путина: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Новый саммит

Глава Белого дома подчеркнул, что имел очень плодотворную встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцом комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп отметил, что во время встречи они обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены разными европейскими странами в координации с США и подчеркнул, что "все очень рады возможности мира для России и Украины".

Президент США рассказал, что после переговоров позвонил по телефону главе Кремля и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским. По его словам, место для переговоров будет определено позже.

"После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня. Повторяю, это был очень хороший первый шаг для завершения войны, которая длится уже почти четыре года", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что действия между Украиной и РФ будут координировать вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.

Путин согласился на встречу с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет AFP.

По данным источника, осведомленного о ходе переговоров, телефонный разговор состоялся в перерыве между консультациями американского лидера и европейских глав государств в Белом доме.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.