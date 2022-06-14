Борги за кредитами під знищене майно спишуть або заморозять. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 7441-1, яким пропонується списати або заморозити борги за кредитами позичальників, які під час війни втратили кредитне житло чи автівку.

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Про це написав у Telegram голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит та мають ще заборгованість перед кредиторами. В той же час виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйновані, а борг залишився", – пише Гетманцев.

Щоб підтримати таких позичальників, законопроєкт № 7441-1 пропонує механізм списання боргів за кредитами для позичальників, які через війну втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль.

Гетманцев пояснив, що залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або списано, але у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль.

Нагадаємо, що бізнес вимагає звільнити Гетманцева та забрати у нього депутатський мандат.