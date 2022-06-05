В Україні планують списати борги за майно, знищене через війну

У Верховну Раду планують внести законопроект про списання кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено внаслідок бойових дій.

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Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев

"За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій", - зазначив Гетьманцев.

За його словами, законопроект внесуть до Ради наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - зазначив Гетьманцев.

Йтиметься в тому числі про нерухомість, а також автомобілі - речі, які найчастіше беруть у кредит.

Зазначимо, у додатку “Дія” можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.