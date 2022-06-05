- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
В Украине планируют списать долги за имущество, уничтоженное из-за войны
В Верховную Раду планируют внести законопроект о списании кредитов на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в результате боевых действий.
Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев
"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - отметил Гетманцев.
По его словам, законопроект внесут в Раду на следующей неделе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект", - отметил Гетманцев.
Речь пойдет в том числе о недвижимости, а также автомобилях - вещах, которые чаще всего берут в кредит.
Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.
Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.