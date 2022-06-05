В Украине планируют списать долги за имущество, уничтоженное из-за войны

В Верховную Раду планируют внести законопроект о списании кредитов на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в результате боевых действий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - отметил Гетманцев.

По его словам, законопроект внесут в Раду на следующей неделе.

"Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект", - отметил Гетманцев.

Речь пойдет в том числе о недвижимости, а также автомобилях - вещах, которые чаще всего берут в кредит.

Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.