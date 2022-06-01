Ощадбанк возобновил беспроцентную рассрочку: в каких магазинах можно закупиться в кредит

Ощадбанк с 1 июня разрешил покупать товары в рассрочку под 0,001% годовых держателям кредитных карт "Моя кредитка" и MORE. Как сообщается в сообщении госбанка, такая возможность действует в партнерских сетях Comfy, "Эльдорадо", "Алло", "МобиЖук", Tefal и "Золотой век".

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"Спрос на кредиты способствует возобновлению кредитования в целом по рынку. Клиентов, готовых кредитоваться и возвращать кредиты, достаточно много. В мае мы возобновили работу с партнерами и начали поэтапное возобновление кредитования – как потребительского, так и карточного", – отметил директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

Оформить рассрочку можно на POS-терминале в магазине при приобретении товара на сумму в чеке от 1500 гривен. Максимальная сумма кредита - 100 тысяч гривен, но не больше установленного лимита по карте. Срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.

Для удобства клиентов банк предлагает несколько способов онлайн- или офлайн-погашения рассрочки: пополнение карты любым удобным способом, в том числе через приложение "Мобильный Ощад", через терминалы самообслуживания или в кассах отделений.

Напомним, что с мая Ощадбанк возобновил установление кредитных лимитов для клиентов, получающих в нем заработную плату или пенсию. Ранее финучреждение останавливало до 1 июня начисление процентов на карточные кредиты.

Отметим также, что неделю назад о возобновлении программ рассрочки, остановленных с началом войны, объявил и крупнейший украинский банк - ПриватБанк, также принадлежащий государству.

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